Breakout Pattern mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Breakout Pattern" para MT4.
- El indicador "Breakout Pattern" es un indicador muy potente para operar con Price Action: no se vuelve a pintar ni se demora.
- El indicador detecta la combinación de barras de ruptura, también llamada "3 desde adentro" en el gráfico:
- Patrón de ruptura alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Patrón de ruptura bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC, dispositivos móviles y correo electrónico.
- El indicador "Breakout Pattern" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.