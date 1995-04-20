Breakout Pattern mq

Indicador Crypto_Forex "Breakout Pattern" para MT4.





- El indicador "Breakout Pattern" es un indicador muy potente para operar con Price Action: no se vuelve a pintar ni se demora.

- El indicador detecta la combinación de barras de ruptura, también llamada "3 desde adentro" en el gráfico:

- Patrón de ruptura alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Patrón de ruptura bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, dispositivos móviles y correo electrónico.

- El indicador "Breakout Pattern" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.



