Breakout Pattern mq
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Breakout Pattern“ für MT4.
- Der Indikator „Breakout Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung.
- Der Indikator erkennt eine Breakout-Kombination von Balken, die auch „3 von innen“ auf dem Chart genannt wird:
- Bullish Breakout Pattern – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).
- Bearish Breakout Pattern – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).
- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.
- Der Indikator „Breakout Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen!
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.