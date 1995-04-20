Breakout Pattern mq

Crypto_Forex-Indikator „Breakout Pattern“ für MT4.





- Der Indikator „Breakout Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung.

- Der Indikator erkennt eine Breakout-Kombination von Balken, die auch „3 von innen“ auf dem Chart genannt wird:

- Bullish Breakout Pattern – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).

- Bearish Breakout Pattern – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).

- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.

- Der Indikator „Breakout Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.



