Breakout Pattern mq

Indicador Crypto_Forex "Padrão de rutura" para MT4.





- O indicador "Breakout Pattern" é um indicador muito poderoso para a negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso.

- O indicador deteta uma combinação de barras de rutura, também designadas por "3 de dentro" no gráfico:

- Padrão de rompimento de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver imagens).

- Padrão de rutura de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver imagens).

- Com alertas para PC, telemóvel e e-mail.

- O indicador "Breakout Pattern" é excelente para corresponder aos Níveis de Suporte/Resistência.



