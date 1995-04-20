Breakout Pattern mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Padrão de rutura" para MT4.
- O indicador "Breakout Pattern" é um indicador muito poderoso para a negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso.
- O indicador deteta uma combinação de barras de rutura, também designadas por "3 de dentro" no gráfico:
- Padrão de rompimento de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver imagens).
- Padrão de rutura de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver imagens).
- Com alertas para PC, telemóvel e e-mail.
- O indicador "Breakout Pattern" é excelente para corresponder aos Níveis de Suporte/Resistência.
Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.