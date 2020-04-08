Breakout Pattern mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Breakout Pattern".
- "Breakout Pattern" Göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- Gösterge, grafikte "içeriden 3" olarak da adlandırılan çubukların Breakout kombinasyonunu algılar:
- Boğa Breakout Pattern - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Breakout Pattern - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Breakout Pattern" Göstergesi Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.