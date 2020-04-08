Breakout Pattern mq
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "Breakout Pattern" pour MT4.
- L'indicateur "Breakout Pattern" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action : Pas de repeinture, pas de délai.
- L'indicateur détecte la combinaison Breakout des barres également appelée "3 de l'intérieur" sur le graphique :
- Modèle de cassure haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).
- Modèle de cassure baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).
- Avec alertes PC, mobile et e-mail.
- L'indicateur "Breakout Pattern" est excellent à combiner avec les niveaux de support/résistance.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.