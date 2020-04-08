Breakout Pattern mq

Indicateur Crypto_Forex "Breakout Pattern" pour MT4.





- L'indicateur "Breakout Pattern" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action : Pas de repeinture, pas de délai.

- L'indicateur détecte la combinaison Breakout des barres également appelée "3 de l'intérieur" sur le graphique :

- Modèle de cassure haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).

- Modèle de cassure baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).

- Avec alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur "Breakout Pattern" est excellent à combiner avec les niveaux de support/résistance.



