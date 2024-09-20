Forex Bacteria
Forex Bacteria Expert Advisor per MetaTrader 5
Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per MetaTrader 5.
Così come i batteri benefici coesistono simbioticamente con noi in natura, ci sforziamo di coesistere in modo armonioso e simbiotico con i mercati.
È un EA plug-and-play in cui è necessario solo impostare le preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera operare.
Principalmente focalizzato e ottimizzato negli ultimi 12 anni, funziona al meglio con tre principali coppie di valute: AUD/USD, USD/CHF ed EUR/USD.
L'EA utilizza un paio di strategie basate sulle condizioni di mercato per adattare il suo approccio di trading.
I futuri aggiornamenti estenderanno la sua compatibilità per includere più coppie di valute principali come USD/JPY, ecc.
Assicurati di impostare il fuso orario corretto (UTC) nelle tue impostazioni, dove si trova il terminale EA/MT5.
Utilizza un broker che offre swap giornalieri positivi.
- Ricorda che non esiste una strategia accurata al 100%.
- Non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.