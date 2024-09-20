Forex Bacteria

Forex Bacteria Expert Advisor per MetaTrader 5

Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per MetaTrader 5.

Così come i batteri benefici coesistono simbioticamente con noi in natura, ci sforziamo di coesistere in modo armonioso e simbiotico con i mercati.

È un EA plug-and-play in cui è necessario solo impostare le preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera operare.

Principalmente focalizzato e ottimizzato negli ultimi 12 anni, funziona al meglio con tre principali coppie di valute: AUD/USD, USD/CHF ed EUR/USD.

L'EA utilizza un paio di strategie basate sulle condizioni di mercato per adattare il suo approccio di trading.

I futuri aggiornamenti estenderanno la sua compatibilità per includere più coppie di valute principali come USD/JPY, ecc.

Assicurati di impostare il fuso orario corretto (UTC) nelle tue impostazioni, dove si trova il terminale EA/MT5.

Utilizza un broker che offre swap giornalieri positivi.

  • Non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.


