Black Swan Breakout EA – ingressi precisi dopo periodi di bassa volatilità

Black Swan Breakout EA è un sistema di trading per MetaTrader 4/5 progettato per individuare rotture di prezzo dopo fasi di calma del mercato. Utilizza le Bande di Bollinger per rilevare l'espansione dei prezzi e include filtri opzionali per confermare la forza e la qualità della rottura.

Sono state aggiunte alcune nuove funzionalità e indicatori come DeMarker, Frattali, CCI, oltre ai giorni della settimana in cui fare trading e un filtro orario. È stata anche aggiunta la possibilità di utilizzare la leva come valore numerico dal conto. Acquistalo ora al prezzo più basso possibile e riceverai aggiornamenti e supporto futuri. Per favore, supporta l'evoluzione di questo EA per ottenere risultati migliori.

Come funziona la strategia:

L’EA osserva il movimento del prezzo rispetto alle Bande di Bollinger e apre operazioni quando il prezzo rompe sopra la banda superiore (segnale di acquisto) o sotto la banda inferiore (segnale di vendita).

Ogni segnale può essere confermato con filtri opzionali. Questi includono un filtro sul volume (che confronta il volume attuale con la media delle ultime 20 candele), un filtro ADX (che evita operazioni in assenza di trend) e un filtro RSI (che verifica condizioni di ipercomprato o ipervenduto). Tutti i filtri possono essere attivati o disattivati nelle impostazioni.

Parametri di input:

È possibile configurare il periodo e il timeframe delle Bande di Bollinger, il periodo e le soglie dell'RSI, il periodo e il valore soglia dell’ADX, e la percentuale del filtro volume. È possibile impostare logiche separate per operazioni long e short, Stop Loss e Take Profit in pips, trailing stop, orari e giorni di operatività, e un magic number per tracciare le operazioni.

Note sull'utilizzo:

Questo EA può essere utilizzato su qualsiasi strumento: forex, metalli, indici o criptovalute. La logica della rottura si basa su comportamenti di prezzo comuni. I risultati dipendono dalle condizioni di mercato e dalla corretta impostazione dei parametri. Si consiglia di effettuare backtest e ottimizzazione prima dell’uso in reale.

Nota: questa versione è progettata per gestire solo una posizione aperta alla volta. È offerta gratuitamente.

Versione personalizzata disponibile:

Se hai bisogno di:

ottimizzazione per uno strumento o strategia specifica,

modifiche ai filtri,

integrazione con i tuoi indicatori,

logica di trading personalizzata,

contattami pure. Posso creare una versione su misura in base alle tue esigenze.







