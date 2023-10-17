TimeLS MT4

Consulente Esperto Basato sul Tempo per MetaTrader 4

TimeLS МТ4 - Time Long Short


Panoramica

Il nostro consulente esperto basato sul tempo è progettato per offrire ai trader il vantaggio di una tempistica di mercato precisa. Il consulente esperto lavora con posizioni sia lunghe che corte e può persino aprirle entrambe contemporaneamente, offrendoti una flessibilità senza pari.

Caratteristiche chiave:
1. Trading Specifico per il Tempo: 
   - Definisci le ore e i minuti esatti per aprire e chiudere le posizioni, permettendoti una pianificazione strategica attorno agli orari di mercato, agli eventi di notizie, o a specifiche sessioni di trading.

2. Posizionamento Dinamico: 
   - Scegli di aprire posizioni Long, Short, o entrambi i tipi di posizioni a seconda della tua strategia di trading.

3. Gestione del Rischio: 
   - Imposta livelli personalizzati di Take Profit e Stop Loss in pips, consentendo una gestione del rischio su misura.

4. Controllo delle Dimensioni del Lotto: 
   - Decidi la dimensione della posizione che vuoi aprire in lotti, dandoti pieno controllo sulla tua esposizione.

5. Chiusura Automatica: 
   - Opzione per chiudere tutte le posizioni aperte a un orario specifico, assicurando che nessuna posizione rimanga aperta fuori dalla tua finestra di trading.

Parametri:

- TimeToOpenHours e TimeToOpenMinutes: Definisci a che ora aprire le posizioni.
- TimeToCloseHours e TimeToCloseMinutes: Specifica a che ora chiudere le posizioni. - "CloseAllPosAt" deve essere impostato su True altrimenti la chiusura sarà ignorata.
- TakeProfit_in_Pips: Imposta i tuoi livelli di Take Profit in pips.
- StoppLoss_in_Pips: Imposta i tuoi livelli di Stop Loss in pips.
- Lots: Definisci la dimensione del lotto della posizione che desideri aprire.
- LongPositions e ShortPositions: Scegli se aprire posizioni lunghe/acquisto o corte/vendita.
- CloseAllPosAt: Abilita o disabilita l'opzione per chiudere tutte le posizioni aperte a un orario specifico.

Perché Scegliere il Nostro Consulente Esperto Basato sul Tempo?

- Flessibilità: Funziona con tutte le coppie di valute, permettendo un portafoglio di trading diversificato.
- User-Friendly: Parametri facili da capire rendono questo EA adatto sia per i trader novizi che per quelli esperti.

Dall'autore:

Questo consulente esperto è stato utilizzato per più di 2 anni su conti reali personali. L'idea è di capitalizzare sulla volatilità, soprattutto durante l'apertura del mercato di New York. Pertanto, quando si eseguono back-test, mirate a 2-8 minuti prima dell'apertura del mercato.

Esempio: Nel mio fuso orario, il mercato apriva alle 15:30 (che sono le 08:30 ora di New York). Quindi, avrei impostato una posizione per aprire intorno alle 15:29, proprio prima dell'apertura del mercato. Usate obiettivi di Take Profit piccoli, poiché la volatilità di solito lavorerà a vostro favore.
 

Avvertenza: Non si tratta di un sistema automatizzato; dovresti fare back-test e inserire i valori corretti;

L'idea è che tu usi la Volatilità, è necessario un ampio back-testing in modo da poter trovare il momento giusto per un mercato specifico.

Tutti i mercati hanno dei pattern, e ogni tanto, ripetono il loro comportamento basato sulla tempistica, come l'apertura del più grande mercato azionario o altre specificità basate sul tempo che sono ripetibili. Con alcuni back-test, potrai trovare tali punti in mercati specifici.



