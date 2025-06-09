Prochlorococcus MT4
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 10 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Questo Expert Advisor (EA) è pronto all’uso (plug-and-play) ed è ottimizzato per USD/JPY.
È stata aggiunta la possibilità di scegliere quale leva utilizzare, insieme ad alcune ottimizzazioni. Ora disponibile al prezzo più basso possibile.
Assicurati che il fuso orario UTC corretto sia impostato nei parametri di input, in modo che l’EA possa determinare con precisione l’ora nelle diverse località.
Altre coppie di valute potranno essere aggiunte in futuro, ma fino ad ora i migliori risultati sono stati ottenuti su USD/JPY.
La dimensione del lotto viene calcolata come percentuale del saldo del conto.
Puoi anche scegliere in quali giorni della settimana l’EA deve essere attivo.
Assicurati che il pannello informativo sia attivo e che i tassi swap siano il più possibile vicini a valori equi di mercato.
Confronta l’orario visualizzato con l’orario di New York nel pannello informativo per assicurarti che il valore UTC inserito sia corretto.
Se decidi di provare questo EA, sentiti libero di inviarmi una richiesta di amicizia e contattami per qualsiasi domanda.