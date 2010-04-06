Candle Cross DCR

Descrizione dell’Expert Advisor: Candle Cross DCR

Candle Cross DCR è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5. Genera segnali di trading precisi quando una candela attraversa una media mobile esponenziale. Può anche usare un filtro DCR opzionale, composto da DeMarker, CCI e RSI, per confermare o bloccare i segnali.

Logica della strategia

Un segnale di ingresso si genera quando una candela chiude al di là della EMA:
Acquisto se la candela chiude sopra l’EMA e la precedente era sotto
Vendita se la candela chiude sotto l’EMA e la precedente era sopra

Filtro opzionale DCR

DeMarker conferma l’ingresso se il valore è sotto una soglia per l’acquisto o sopra una soglia per la vendita
CCI conferma l’ingresso se il valore è sotto o sopra il livello specificato
RSI conferma l’ingresso se il valore supera il minimo o scende sotto il massimo

Parametri configurabili

Controllo operazioni
Abilita o disabilita operazioni long e short
Opzione per operare solo con swap positivo
Limita il numero massimo di posizioni aperte

Gestione del lotto
Usa lotto fisso o calcola automaticamente in base a saldo e leva

Impostazioni tecniche
Periodo EMA per il trigger di ingresso
Attiva o disattiva ciascun filtro
Scegli timeframe, periodi e soglie
Seleziona il tipo di prezzo (es. chiusura)

Gestione del rischio
Imposta Stop Loss e Take Profit in pips

Supporto multi-timeframe
Ogni filtro può operare su timeframe indipendenti
Consente entrate su periodi brevi con conferma su periodi più alti

Ideale per trader che preferiscono ingressi basati sul prezzo con conferma tecnica, usano analisi multi-timeframe e desiderano una strategia chiara, flessibile e logica.


