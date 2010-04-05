TimeLS Close Positions
- Utilità
- Kaloyan Ivanov
- Versione: 1.4
- Attivazioni: 5
Utility TimeLs Close Positions è uno strumento per gestire e automatizzare la chiusura delle posizioni in MetaTrader 5.
Consente un controllo flessibile su quando e come chiudere le posizioni aperte, in base a orario, simbolo, direzione, magic number e commento.
Puoi disattivare il trading in determinati giorni della settimana
Puoi impostare un orario specifico per chiudere tutte le posizioni aperte
Puoi filtrare la chiusura per simbolo, direzione (Buy/Sell), magic number o commento
Puoi programmare fino a tre chiusure uniche (Deal 1, Deal 2, Deal 3) con data e ora, ciascuna con i propri filtri
Puoi mostrare o nascondere un pannello informativo nel grafico con le impostazioni attuali e le prossime azioni
Puoi personalizzare dimensione e colore del testo visualizzato nel grafico