TimeLS Close Positions

Utility TimeLs Close Positions è uno strumento per gestire e automatizzare la chiusura delle posizioni in MetaTrader 5.

Consente un controllo flessibile su quando e come chiudere le posizioni aperte, in base a orario, simbolo, direzione, magic number e commento.

Puoi disattivare il trading in determinati giorni della settimana
Puoi impostare un orario specifico per chiudere tutte le posizioni aperte
Puoi filtrare la chiusura per simbolo, direzione (Buy/Sell), magic number o commento
Puoi programmare fino a tre chiusure uniche (Deal 1, Deal 2, Deal 3) con data e ora, ciascuna con i propri filtri
Puoi mostrare o nascondere un pannello informativo nel grafico con le impostazioni attuali e le prossime azioni
Puoi personalizzare dimensione e colore del testo visualizzato nel grafico


