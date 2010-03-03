TimeLS LightSpeed

TimeLS_LightSpeed è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5 basato sul tempo, progettato per eseguire e gestire operazioni in momenti precisi definiti dall’utente. Offre impostazioni altamente configurabili per controllare le finestre di trading, i tipi di posizione e le esecuzioni programmate esclusive con parametri individuali.

Scrivimi se hai domande. Ho alcuni file .set predefiniti per determinati mercati.

Funzionalità principali e impostazioni

Permessi di trading
Possibilità di abilitare o disabilitare separatamente l’apertura di posizioni LONG (acquisto) o SHORT (vendita).
Opzione per consentire il trading solo se lo swap giornaliero è positivo, utile per strategie che mantengono le posizioni durante la notte.

Controllo dei giorni di trading
Selezione dei giorni della settimana (da lunedì a domenica) in cui l’EA è autorizzato a operare.
Aiuta ad allineare l’attività di trading ai cicli di volatilità del mercato o a eventi economici programmati.

Orario di inizio del trading generale
Impostazione precisa di ora, minuto e secondo a partire dai quali l’EA può avviare operazioni.
Garantisce l’operatività solo durante le fasce orarie desiderate, come le sessioni di Londra o New York.

Chiusura automatica delle posizioni (opzionale)
Funzione per chiudere automaticamente tutte le posizioni aperte a un orario specifico.
Configurazione precisa di ora, minuto e secondo per la chiusura.
Utile per evitare l’esposizione overnight o chiudere le posizioni prima di eventi economici importanti.

Parametri di trading predefiniti
Target di profitto in pips
Perdita massima consentita in pips
Volume di trading in lotti
Opzione per consentire o bloccare l’apertura di nuove operazioni se è già presente una posizione attiva (evita overtrading)

Modulo per esecuzioni esclusive (Exclusive Deals)
Supporta fino a tre operazioni programmate una tantum.

Ogni operazione può essere configurata con:
Data e ora precise: anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo
Tipo di operazione: LONG, SHORT o entrambe contemporaneamente
Parametri indipendenti per take profit, stop loss e dimensione del lotto

Ideale per:
Eventi economici programmati
Strategie ad alto impatto con esecuzione puntuale
Automatizzare ingressi pianificati manualmente

Scenari d’uso
Trading solo durante sessioni specifiche (es. apertura di Londra)
Reazione automatica a eventi legati all’orario (es. pubblicazione NFP o inflazione)
Pianificazione ed esecuzione precisa durante festività, gap o fasi di bassa attività
Controllo completo del rischio disattivando tipi di operazione o limitando a una singola posizione attiva


