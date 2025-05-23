Emilian II MT4
- Experts
- Kaloyan Ivanov
- Versione: 1.44
- Aggiornato: 25 luglio 2025
- Attivazioni: 5
La prima versione di questo Expert Advisor era gratuita, ma a causa dell’elevata richiesta da parte dei trader, ho creato Emilian II con più filtri e maggiore precisione. Ho aggiunto MACD, ADX e Frattali, e altre funzionalità saranno introdotte nei futuri aggiornamenti richiesti dai clienti.
Se lo acquisti ora, riceverai tutti i futuri aggiornamenti e supporto tecnico.
Lo sto offrendo al prezzo più basso possibile per un periodo limitato, e il prezzo aumenterà in futuro.
Emilian II è un Expert Advisor automatizzato progettato per il trading flessibile su più timeframe, utilizzando una combinazione di incroci di medie mobili e filtri opzionali basati su indicatori tecnici. È ideale per i trader che desiderano allineare i segnali di ingresso con le conferme dei timeframe superiori e controllare con precisione la logica di entrata utilizzando indicatori classici come RSI, CCI, DeMarker, Volume, ADX, MACD e Frattali.
Panoramica della logica strategica
La logica principale di Emilian II si basa su:
Incroci EMA
Un segnale di ingresso viene generato quando la EMA veloce incrocia sopra o sotto la EMA lenta.
Filtri opzionali
Prima di eseguire un'operazione, il segnale può essere filtrato usando:
Indice di Forza Relativa (RSI)
Commodity Channel Index (CCI)
DeMarker
Volume
Indice Direzionale Medio (ADX)
MACD
Frattali
Questi filtri servono a verificare le condizioni di mercato, come la forza del trend, la conferma del momentum, i potenziali cambi di direzione, le zone di ipercomprato o ipervenduto, oppure i livelli di volume. Ogni filtro può essere attivato o disattivato individualmente.
Funzionalità principali
Tipi di operazione
Abilitare o disabilitare operazioni long (acquisto) o short (vendita)
Opzione per operare solo se lo swap giornaliero è positivo
Consentire o vietare più posizioni nella stessa direzione
Limitare il numero massimo di operazioni aperte
Calcolo del lotto
Utilizzare una dimensione fissa del lotto oppure calcolarla dinamicamente in base al saldo e alla leva
Controlli temporali
Impostare una finestra temporale di trading (ora di inizio e fine)
Abilitare o disabilitare il trading per giorno della settimana
Strategia con medie mobili
Periodi personalizzabili per EMA veloce e lenta
Scegliere tra EMA, SMA, SMMA e LWMA
Impostare un timeframe specifico per generare i segnali EMA
Stop Loss e Take Profit
Usare SL e TP dinamici basati su ATR (StopLoss = ATR × moltiplicatore)
Oppure utilizzare SL e TP fissi in pips
Passare da modalità ATR a modalità pips
Opzioni avanzate di filtro
Ogni filtro può avere un proprio timeframe
Parametri personalizzabili come periodo, soglia e tipo di prezzo
Ogni filtro può essere attivato o disattivato individualmente
Filtro RSI
Blocca le operazioni se l’RSI non rientra nei livelli definiti
Filtro CCI
Blocca le operazioni fuori dai limiti di ipercomprato o ipervenduto
Filtro DeMarker
Blocca le operazioni se il valore di DeMarker è fuori dal range impostato
Filtro Volume
Consente le operazioni solo se il volume supera la soglia definita
Filtro ADX
Conferma la forza del trend se l’ADX è superiore al valore minimo impostato
Filtro MACD
Conferma il momentum tramite la direzione dell’incrocio MACD e la distanza minima dalla linea del segnale
Filtro Frattali
Richiede un frattale confermato (superiore o inferiore) prima di eseguire l’operazione
Allineamento multi-timeframe
Ogni componente della strategia (EMA, RSI, CCI, MACD, ADX, ecc.) può avere un timeframe indipendente
Ad esempio: un segnale EMA su 5 minuti può essere confermato da un MACD o ADX su 1 ora
Numero magico
Identificatore unico per distinguere le operazioni di questo EA da altri
Uso ideale
Emilian II è ideale per i trader che usano conferme multi-timeframe
Preferiscono strategie basate su regole e indicatori tecnici
Desiderano un controllo completo sul timing, sui filtri e sulla logica operativa
Hanno bisogno di una conferma di trend o volume prima di entrare in mercati sensibili
Per ulteriori informazioni o domande, non esitare a contattarmi.