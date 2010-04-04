Emilian MT4

Emilian: L'Expert Advisor per MetaTrader 4

Panoramica

Incontra Emilian, l'Expert Advisor che impiega Medie Mobili Esponenziali (EMA) e l’Indice di Forza Relativa (RSI 21) per aprire e chiudere operazioni.

Offrendo strategie personalizzabili di gestione del rischio, Emilian utilizza anche l'Average True Range (ATR 12) o valori specifici in pip per impostare i livelli di Take Profit e Stop Loss.

Caratteristiche Chiave

Strategia di Incrocio EMA: Utilizza EMA veloci e lente (Slow & Fast) per i segnali di incrocio.
Conferma RSI 21: Aggiunge un ulteriore livello di conferma attraverso RSI 21, riducendo i falsi positivi.
Posizionamento Flessibile: Consente posizioni sia long che short, completamente adattabili alle tue preferenze di trading.

Gestione Dinamica del Rischio: Scegli tra impostazioni di Take Profit e Stop Loss basate su ATR o in pip.

Parametri di Input

LongPositions: Consente l'apertura di posizioni LONG/BUY.
ShortPositions: Consente l'apertura di posizioni SHORT/SELL.
Lots: Dimensione standard della posizione per l'apertura di operazioni.
EMA_Fast & EMA_Slow: Periodi EMA veloci e lenti per la strategia di incrocio.
StopAndTipByPips: Scelta tra Take Profit e Stop Loss basati su ATR o in pip.
TakeProfit_in_Pips & StoppLoss_in_Pips: Specifica Take Profit e Stop Loss in pip.
Use_RSI21_asFilter: Opzione per utilizzare RSI21 come filtro di trading.
RSI21_AboveBuy & RSI21_UnderSell: Livelli RSI per segnali di Buy e Sell.

Emilian offre un approccio complessivo ma flessibile al trading di mercato. Combinando strategie collaudate e impostazioni personalizzabili, soddisfa i trader di tutti i livelli di esperienza.

Disclaimer: Questo non è un sistema automatizzato; si dovrebbe fare back-test e inserire i valori corretti;

Dall'Autore:

Regola i parametri di input secondo la tua strategia di trading e la tua tolleranza al rischio.

Esegui l'Expert Advisor su un conto demo per i test prima di passare a un conto reale.

Assicurati di fare il tuo back-testing per il mercato specifico che scegli.



Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
