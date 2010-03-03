Top 23 Indicators

Top 23 Indicators è uno degli Expert Advisor più configurabili disponibili.

Le combinazioni e i modelli che si possono creare sono praticamente infiniti.

Questo ti offre un approccio molto unico e personalizzato ai mercati con cui desideri lavorare.

La capacità di trovare uno schema ripetibile e unico tra tante combinazioni può diventare un tuo vantaggio.

Top 23 Indicators:

//--------------------------------------

RSI – Relative Strength Index  
MACD – Moving Average Convergence Divergence  
MA – Moving Averages (SMA/EMA)  
Bollinger Bands  
Stochastic Oscillator  
ATR – Average True Range  
Ichimoku Kinko Hyo  
ADX – Average Directional Index  
Parabolic SAR  
Volume (OBV)  
CCI – Commodity Channel Index  
DeMarker  
Momentum  
Force Index  
Fractals  
AO – Awesome Oscillator  
WPR – Williams’ %R  
MFI – Money Flow Index  
Envelopes  
TEMA  
Alligator  
Bears Power  
Bulls Power

//--------------------------------------

Non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda.
