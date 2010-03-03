Top 23 Indicators
- Experts
- Kaloyan Ivanov
- Versione: 1.3
Top 23 Indicators è uno degli Expert Advisor più configurabili disponibili.
Le combinazioni e i modelli che si possono creare sono praticamente infiniti.
Questo ti offre un approccio molto unico e personalizzato ai mercati con cui desideri lavorare.
La capacità di trovare uno schema ripetibile e unico tra tante combinazioni può diventare un tuo vantaggio.
Top 23 Indicators:
RSI – Relative Strength Index
MACD – Moving Average Convergence Divergence
MA – Moving Averages (SMA/EMA)
Bollinger Bands
Stochastic Oscillator
ATR – Average True Range
Ichimoku Kinko Hyo
ADX – Average Directional Index
Parabolic SAR
Volume (OBV)
CCI – Commodity Channel Index
DeMarker
Momentum
Force Index
Fractals
AO – Awesome Oscillator
WPR – Williams’ %R
MFI – Money Flow Index
Envelopes
TEMA
Alligator
Bears Power
Bulls Power
