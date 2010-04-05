Forex Bacteria MT4
- Experts
- Kaloyan Ivanov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Forex Bacteria – Expert Advisor per MetaTrader 4/5
Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per la piattaforma MetaTrader 4/5.
Proprio come i batteri benefici convivono con noi in simbiosi nella natura, il nostro obiettivo è convivere in modo armonioso e simbiotico con i mercati.
È un EA pronto all’uso: ti basta impostare le tue preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui desideri operare.
Ottimizzato negli ultimi 12 anni, dà i migliori risultati su tre principali coppie di valute: AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY e EUR/USD.
L’EA utilizza diverse strategie che si adattano alle condizioni di mercato.
I futuri aggiornamenti estenderanno la compatibilità ad altre coppie principali come GBP/USD e così via.
Assicurati di impostare correttamente il fuso orario (UTC) nelle impostazioni, in base alla posizione del terminale MT5 o dell’EA.
Si consiglia di utilizzare un broker che offra swap giornalieri positivi.
Per qualsiasi domanda, sentiti libero di contattarmi direttamente.
Note importanti:
-
Verifica che il fuso orario (UTC) sia correttamente impostato.
-
Ricorda che non esiste una strategia con precisione del 100%.
-
Usa un broker che offra swap giornalieri positivi.
-
Non rischiare mai più di quanto sei disposto a perdere.