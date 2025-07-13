ScalpingDestroyer
- Experts
- Emanuele Giulivi
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 27 luglio 2025
- Attivazioni: 20
Scalping Destroyer – Expert Advisor
Scalping Destroyer è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato per adattarsi a diverse strategie operative: scalping, breakout e trend following. La sua struttura flessibile permette un controllo avanzato della gestione del rischio, con parametri personalizzabili e protezioni integrate.
Questo EA è in grado di individuare opportunità nei punti di rottura del prezzo e nei momenti in cui il trend si consolida, aprendo operazioni in modo efficiente e monitorandole fino all’uscita, grazie a un trailing stop dinamico e a funzioni di gestione della posizione.
È uno strumento versatile adatto sia a trader esperti che a chi desidera automatizzare le proprie strategie con logiche robuste, filtrate per tempo e volatilità. Include anche la gestione del rischio giornaliero, il filtro orario e il filtro notizie.
Caratteristiche principali
-
Logica automatica per operazioni su breakout o trend
-
Compatibile con operatività in scalping o strategie multi-sessione
-
Filtro orario per gestire i momenti di attività dell’EA
-
Filtro notizie integrato per evitare l’operatività durante eventi macroeconomici
-
Chiusura automatica giornaliera a target di profitto o perdita
-
Protezione con limite massimo di drawdown giornaliero
-
Trailing stop dinamico regolabile
-
Compatibile con conti hedging e netting
-
Codice leggero, ottimizzato per VPS e broker con bassa latenza
Utilizzo consigliato
-
Funziona su qualsiasi strumento CFD (Forex, Indici, Commodity)
-
Ottimale su timeframe M5, M15 e H1
-
Consigliato su strumenti ad alta liquidità (es. XAUUSD, EURUSD, NAS100)
-
Adatto per prop firm, conti personali e VPS
-
Ideale per operazioni rapide o strategie intraday direzionali
Principali parametri configurabili
-
LotSize – Dimensione fissa della posizione
-
AutoLot / RiskPercent – Calcolo automatico della size in base al rischio
-
TrailingStop – Attivazione e configurazione del trailing
-
TakeProfit / StopLoss – Valori fissi per la chiusura
-
MaxDailyLoss / MaxDrawdown – Protezione giornaliera e sul conto
-
Orario di operatività – Finestra temporale per entrare sul mercato
-
Filtro notizie – Sospensione automatica in prossimità di eventi economici
-
MagicNumber – Identificatore univoco delle operazioni aperte
Perché utilizzarlo
-
Progettato per proteggere il capitale e ridurre il rischio operativo
-
Estremamente flessibile: adatto a diversi mercati e approcci
-
Funziona bene sia in trend che in fasi di breakout
-
Pronto per l’uso, senza dipendenze esterne o pannelli grafici
-
Ideale per trader discrezionali che vogliono automatizzare logiche già testate
Per vedere i risultati del mio conto reale guarda qua: https://www.mql5.com/it/signals/2320275