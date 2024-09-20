Forex Bacteria Expert Advisor pour MetaTrader 5

Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour MetaTrader 5.

Tout comme les bactéries bénéfiques coexistent symbiotiquement avec nous dans la nature, nous nous efforçons de coexister harmonieusement et symbiotiquement avec les marchés.

C'est un EA plug-and-play où vous n'avez qu'à définir vos préférences de gestion des risques et choisir les jours de la semaine où vous souhaitez trader.

Principalement optimisé au cours des 12 dernières années, il fonctionne mieux avec trois paires de devises majeures : AUD/USD, USD/CHF et EUR/USD.

L'EA utilise quelques stratégies basées sur les conditions du marché pour adapter son approche de trading.

Les futures mises à jour étendront sa compatibilité pour inclure davantage de paires de devises majeures comme USD/JPY, etc.

Assurez-vous de régler le bon fuseau horaire (UTC) dans vos paramètres, là où se trouve le terminal EA/MT5.

Utilisez un courtier qui offre des swaps journaliers positifs.

Rappelez-vous qu'il n'existe pas de stratégie 100% précise.

Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.



