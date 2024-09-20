Forex Bacteria

Forex Bacteria Expert Advisor pour MetaTrader 5

Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour MetaTrader 5.

Tout comme les bactéries bénéfiques coexistent symbiotiquement avec nous dans la nature, nous nous efforçons de coexister harmonieusement et symbiotiquement avec les marchés.

C'est un EA plug-and-play où vous n'avez qu'à définir vos préférences de gestion des risques et choisir les jours de la semaine où vous souhaitez trader.

Principalement optimisé au cours des 12 dernières années, il fonctionne mieux avec trois paires de devises majeures : AUD/USD, USD/CHF et EUR/USD.

L'EA utilise quelques stratégies basées sur les conditions du marché pour adapter son approche de trading.

Les futures mises à jour étendront sa compatibilité pour inclure davantage de paires de devises majeures comme USD/JPY, etc.

Assurez-vous de régler le bon fuseau horaire (UTC) dans vos paramètres, là où se trouve le terminal EA/MT5.

Utilisez un courtier qui offre des swaps journaliers positifs.

  • Assurez-vous de régler le bon fuseau horaire (UTC) dans vos paramètres.
  • Rappelez-vous qu'il n'existe pas de stratégie 100% précise.
  • Utilisez un courtier qui offre des swaps journaliers positifs.
  • Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.


Produits recommandés
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
Experts
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
LT Stochastic EA is an expert advisor based on the on the Stochastic Oscillator indicator. It is one of the most used indicators by traders around the world. The LT Stochastic EA offer you the possibility to automate 4 different stochastic trading strategy (please refer to the attached pictures). Not only it is user friendly, it has also been designed to offer  great amount of flexibility to suit the need of everyone. IT comes in bult with many options such as:  Trading on Normal or Custom Symbo
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Golden Rhythm MT5
Zeeshan Ali
2.36 (11)
Experts
Golden Rhythm - Trading Adaptatif avec Protection des Actualités Intégrée Golden Rhythm - Maîtrisez la Volatilité en Toute Simplicité Access the expert details here . Please join our channel here . Profitez de la technologie de pointe avec Golden Rhythm ! Cet EA est optimisé pour s'adapter aux marchés volatils, donnant aux traders les outils nécessaires pour contrôler les risques tout en maximisant les performances. Que vous soyez débutant ou un trader professionnel à la recherche de fonctionnal
YenSync
Michael Prescott Burney
1 (1)
Experts
YenSync is an advanced trading system for the USDJPY H1 chart, evolving from the core logic of the proven Fuji Wave system. Designed specifically to adapt to the unique rhythm of the USDJPY pair, YenSync emphasizes precise entry timing, trend synchronization, and controlled exposure across varying volatility conditions. This system leverages internal momentum tracking and directional alignment filters to engage with clean, sustained market movements while minimizing reaction to short-term noise.
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Experts
Introducing AlphaEdge , an advanced Expert Advisor (EA) designed to maximize profits through precise pullback entries in both bull and bear markets. How does AlphaEdge work? AlphaEdge is built on a 2-Period RSI strategy , a proven method that identifies overbought and oversold levels to time the market’s most profitable reversals. RSI (Relative Strength Index) is a momentum indicator that analyzes price movements and volatility patterns to optimize buy and sell signals. Only 10 spots left at
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experts
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
Market striker mt5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Experts
Market Striker A very advanced trading system by using techniques of difference between prices, price movement, and the time in which the price moved from one point to another. The expert trades through the price movement relationship between the largest frames and the smallest frames, and it has a very complex time filter system. , and it is a very accurate expert. Market Striker designed to trade on real accounts and provides exceptional results . Market Striker blog after purchase contact me
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Plus de l'auteur
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed est un expert advisor (EA) basé sur le temps pour MetaTrader 5, conçu pour exécuter et gérer des ordres à des moments précis définis par l'utilisateur. Il offre des paramètres hautement configurables permettant de contrôler les périodes de trading, les types de positions, ainsi que des exécutions programmées exclusives avec des paramètres indépendants. Contactez-moi si vous avez des questions. J’ai des fichiers .set prédéfinis pour certains marchés. Fonctionnalités principales
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Description de l’Expert Advisor : Candle Cross DCR Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu’une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées. Cet EA est ha
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Experts
La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j’ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J’ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d’autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients. Si vous l’achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu’un support technique. Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le pr
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Description de l’Expert Advisor : Candle Cross DCR Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu’une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées. Cet EA est ha
FREE
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 4 Aperçu Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades. Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Caractéristiques Clés Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Conseiller Expert Basé sur le Temps pour MetaTrader 4 TimeLS МТ4 - Time Long Short Vue d'ensemble Notre conseiller expert basé sur le temps est conçu pour offrir aux traders l'avantage d'une synchronisation précise du marché. Le conseiller expert fonctionne avec des positions longues et courtes et peut même ouvrir les deux en même temps, vous offrant une flexibilité inégalée. Fonctionnalités Clés : 1. Trading Spécifique au Temps :     - Définissez les heures et les minutes exactes pour ouvri
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB MT4 : Expert Advisor pour MT4 Présentation : EmaBB se distingue en tant que conseiller expert de pointe pour MT4, combinant des fonctionnalités avancées et personnalisables pour optimiser votre stratégie de trading. Il est méticuleusement conçu pour ouvrir des positions LONGUES/ACHAT et COURTES/VENTE, offrant flexibilité et contrôle sur vos efforts de trading. Il intègre harmonieusement la puissance des moyennes mobiles exponentielles (EMA), des bandes de Bollinger, et des stratégies de st
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck : Votre assistant Forex amical Salut ! Rencontrez MACDuck, notre petit copain de trading qui se concentre sur l'indicateur MACD et la capture de ces tendances mobiles douces. Il est simple, efficace et conçu pour donner un bon coup de pouce à votre jeu de trading. Les choses cool que fait MACDuck : Fonctionne avec des paires grandes et petites : que ce soit des paires de forex majeures ou plus petites, MACDuck vous couvre. Vous choisissez la direction : Vous voulez aller long ? Court ? L
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Présentation de C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personnalisable pour les stratégies de croisement de SMA Découvrez le potentiel de la stratégie classique mais puissante de croisement de la Moyenne Mobile Simple (SMA) 7/21 avec C7x21 Crossing. Conçu avec expertise pour fonctionner sur un large éventail de marchés et de périodes, cet Expert Advisor (EA) utilise l'approche éprouvée des croisements de SMA, renforcée par la précision ajoutée d'un filtre de l'Indice de Canal des Marchandises (CCI) s
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j’ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J’ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d’autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients. Si vous l’achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu’un support technique. Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le pr
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – entrées précises après des périodes de faible volatilité Le Black Swan Breakout EA est un système de trading pour MetaTrader 4/5 conçu pour repérer les cassures de prix après des phases calmes du marché. Il utilise les bandes de Bollinger pour détecter l’expansion des prix et inclut des filtres optionnels pour confirmer la force et la qualité du signal. Quelques nouvelles fonctionnalités et indicateurs ont été ajoutés, comme DeMarker, Fractals, CCI, ainsi que les jours d
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria – Expert Advisor pour MetaTrader 4/5 Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour la plateforme MetaTrader 4/5. Tout comme les bactéries bénéfiques vivent en symbiose avec nous dans la nature, notre objectif est d'interagir de manière harmonieuse et symbiotique avec les marchés. Il s'agit d'un EA prêt à l'emploi : il vous suffit de définir vos préférences en matière de gestion du risque et de choisir les jours de la semaine pendant lesquels vous souhaitez trader
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed est un expert advisor (EA) basé sur le temps pour MetaTrader 4/5, conçu pour exécuter et gérer des ordres à des moments précis définis par l'utilisateur. Il offre des paramètres hautement configurables permettant de contrôler les périodes de trading, les types de positions, ainsi que des exécutions programmées exclusives avec des paramètres indépendants. Contactez-moi si vous avez des questions. J’ai des fichiers .set prédéfinis pour certains marchés. Fonctionnalités principale
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est prêt à l’emploi (plug-and-play) et optimisé pour l’USD/JPY. Ajout de la possibilité de choisir l’effet de levier à utiliser, ainsi que quelques ajustements fins. Actuellement au prix le plus bas possible. Veuillez vous assurer que le bon fuseau horaire UTC est défini dans les paramètres d’entrée, afin que l’EA puisse déterminer correctement l’heure dans différentes régions du monde. D’autres paires de devises pourront être ajoutées à l’avenir, mais jusqu’à présent, le
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria   est un système de trading automatisé basé sur le temps, conçu exclusivement pour le marché de l’or (GOLD). Cet Expert Advisor fonctionne en mode « plug and play » : aucune configuration manuelle n’est nécessaire. Toute la logique de stratégie, les horaires d’exécution et la gestion du risque sont intégrés, ce qui permet une utilisation immédiate, simple et fiable. Le nom du robot provient de la bactérie réelle   Cupriavidus metallidurans , connue pour sa capacité à absorbe
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision   est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les trader
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Utilitaires
Utility TimeLs Close Positions est un outil de gestion et d'automatisation de la clôture des positions dans MetaTrader 5. Il permet de contrôler de manière flexible quand et comment les positions ouvertes sont fermées, en fonction de l'heure, du symbole, de la direction, du numéro magique et du commentaire. Vous pouvez désactiver le trading certains jours de la semaine Vous pouvez définir une heure spécifique pour clôturer toutes les positions ouvertes Vous pouvez filtrer les clôtures par symbol
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Experts
Conseiller Expert Basé sur le Temps pour MetaTrader TimeLS - Time Long Short Vue d'ensemble Notre conseiller expert basé sur le temps est conçu pour offrir aux traders l'avantage d'une synchronisation précise du marché. Le conseiller expert fonctionne avec des positions longues et courtes et peut même ouvrir les deux en même temps, vous offrant une flexibilité inégalée. Fonctionnalités Clés : 1. Trading Spécifique au Temps :     - Définissez les heures et les minutes exactes pour ouvrir et f
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 5 Aperçu Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades. Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Caractéristiques Clés Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB : Expert Advisor pour MT5 Présentation : EmaBB se distingue en tant que conseiller expert de pointe pour MT5, combinant des fonctionnalités avancées et personnalisables pour optimiser votre stratégie de trading. Il est méticuleusement conçu pour ouvrir des positions LONGUES/ACHAT et COURTES/VENTE, offrant flexibilité et contrôle sur vos efforts de trading. Il intègre harmonieusement la puissance des moyennes mobiles exponentielles (EMA), des bandes de Bollinger, et des stratégies de stop s
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck : Votre assistant Forex amical Salut ! Rencontrez MACDuck, notre petit copain de trading qui se concentre sur l'indicateur MACD et la capture de ces tendances mobiles douces. Il est simple, efficace et conçu pour donner un bon coup de pouce à votre jeu de trading. Les choses cool que fait MACDuck : Fonctionne avec des paires grandes et petites : que ce soit des paires de forex majeures ou plus petites, MACDuck vous couvre. Vous choisissez la direction : Vous voulez aller long ? Court ? L
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Experts
Présentation de C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personnalisable pour les stratégies de croisement de SMA Découvrez le potentiel de la stratégie classique mais puissante de croisement de la Moyenne Mobile Simple (SMA) 7/21 avec C7x21 Crossing. Conçu avec expertise pour fonctionner sur un large éventail de marchés et de périodes, cet Expert Advisor (EA) utilise l'approche éprouvée des croisements de SMA, renforcée par la précision ajoutée d'un filtre de l'Indice de Canal des Marchandises (CCI) s
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – entrées précises après des périodes de faible volatilité Le Black Swan Breakout EA est un système de trading pour MetaTrader 4/5 conçu pour repérer les cassures de prix après des phases calmes du marché. Il utilise les bandes de Bollinger pour détecter l’expansion des prix et inclut des filtres optionnels pour confirmer la force et la qualité du signal. Quelques nouvelles fonctionnalités et indicateurs ont été ajoutés, comme DeMarker, Fractals, CCI, ainsi que les jours
Traicho
Kaloyan Ivanov
Experts
Traicho EA – Trading de tendance avec trois moyennes mobiles exponentielles (EMA) Traicho EA est un Expert Advisor léger et pratique pour MetaTrader 5, basé sur une stratégie de suivi de tendance simple utilisant trois moyennes mobiles exponentielles (EMA). Il est idéal pour les traders qui recherchent des signaux clairs et une gestion de position simplifiée. Cet EA convient parfaitement aux traders qui souhaitent une base simple, compréhensible et personnalisable — que ce soit pour une utilisa
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est prêt à l’emploi (plug-and-play) et optimisé pour l’USD/JPY. Ajout de la possibilité de choisir l’effet de levier à utiliser, ainsi que quelques ajustements fins. Actuellement au prix le plus bas possible. Veuillez vous assurer que le bon fuseau horaire UTC est défini dans les paramètres d’entrée, afin que l’EA puisse déterminer correctement l’heure dans différentes régions du monde. D’autres paires de devises pourront être ajoutées à l’avenir, mais jusqu’à présent, le
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria est un système de trading automatisé basé sur le temps, conçu exclusivement pour le marché de l’or (GOLD). Cet Expert Advisor fonctionne en mode « plug and play » : aucune configuration manuelle n’est nécessaire. Toute la logique de stratégie, les horaires d’exécution et la gestion du risque sont intégrés, ce qui permet une utilisation immédiate, simple et fiable. Le nom du robot provient de la bactérie réelle Cupriavidus metallidurans , connue pour sa capacité à absorber et
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Experts
#Promotion d'été Top 23 Indicators est l'un des conseillers experts les plus configurables disponibles. Les combinaisons et les modèles que vous pouvez créer sont presque infinis. Cela vous offre une approche très unique et personnalisée des marchés avec lesquels vous souhaitez travailler. La capacité à identifier un schéma répétitif et unique à travers de nombreuses combinaisons peut devenir un véritable atout. Top 23 Indicators : //-------------------------------------- RSI – Relative
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Utilitaires
Utility TimeLs Close Positions est un outil de gestion et d'automatisation de la clôture des positions dans MetaTrader 5. Il permet de contrôler de manière flexible quand et comment les positions ouvertes sont fermées, en fonction de l'heure, du symbole, de la direction, du numéro magique et du commentaire. Vous pouvez désactiver le trading certains jours de la semaine Vous pouvez définir une heure spécifique pour clôturer toutes les positions ouvertes Vous pouvez filtrer les clôtures par symbol
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis