Traicho EA – Trading di tendenza con logica basata su tre medie mobili esponenziali (EMA)
Traicho EA è un Expert Advisor leggero e funzionale per MetaTrader 5 basato su una strategia semplice di trend following che utilizza tre medie mobili esponenziali (EMA). È ideale per i trader che preferiscono segnali chiari e una gestione delle posizioni semplificata.
Questo EA è perfetto per chi cerca una base semplice comprensibile e personalizzabile da utilizzare così com’è oppure come punto di partenza per strategie più complesse.
Strategia Principale
L’EA apre operazioni in base alla relazione tra tre EMA una veloce una media e una molto lenta Puoi scegliere tra due modalità
Modalità crossover entra quando le EMA si incrociano nell’ordine corretto reattiva
Modalità allineamento entra solo quando tutte le EMA sono già allineate nella stessa direzione più conservativa
Questa logica è controllata da un parametro
true = ingressi basati su incroci
false = ingressi solo con EMA allineate nella stessa direzione
Parametri di Input
Gestione delle posizioni
LongPositions abilita le operazioni di acquisto
ShortPositions abilita le operazioni di vendita
Orari di trading
start_time end_time imposta l’orario di operatività
TradeOnMONDAY a TradeOnSUNDAY abilita o disabilita il trading nei singoli giorni della settimana
Gestione del lotto
Lots dimensione fissa del lotto
LotsByLeverage_defaultIsSetedLots se true calcola il lotto dinamicamente in base alla leva
LeverageToUse moltiplicatore per calcolare il lotto dinamico
Impostazioni delle EMA
EMA_Fast periodo dell’EMA veloce
EMA_Medium periodo dell’EMA media
EMA_VerySlow periodo dell’EMA lenta
Gestione del rischio
TakeProfit_in_Pips take profit in pips
StoppLoss_in_Pips stop loss in pips
Selezione della modalità trend
Specificare se le operazioni si basano su incroci o su allineamento completo delle EMA
Uso Consigliato
Questo EA è adatto a qualsiasi strumento finanziario coppie Forex indici metalli o criptovalute.
Con i parametri corretti può essere ottimizzato per strategie swing intraday o scalping.
La sua semplicità lo rende utile sia per i principianti che per i trader esperti che vogliono testare strategie chiare basate su EMA o costruire soluzioni personalizzate.
In un mondo pieno di sistemi complessi a volte la semplicità è la scelta più efficace.
