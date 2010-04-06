Candle Cross DCR MT4

Descrizione dell’Expert Advisor: Candle Cross DCR

Candle Cross DCR è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5. Genera segnali di trading precisi quando una candela attraversa una media mobile esponenziale. Può anche usare un filtro DCR opzionale, composto da DeMarker, CCI e RSI, per confermare o bloccare i segnali.

Logica della strategia

Un segnale di ingresso si genera quando una candela chiude al di là della EMA:
Acquisto se la candela chiude sopra l’EMA e la precedente era sotto
Vendita se la candela chiude sotto l’EMA e la precedente era sopra

Filtro opzionale DCR

DeMarker conferma l’ingresso se il valore è sotto una soglia per l’acquisto o sopra una soglia per la vendita
CCI conferma l’ingresso se il valore è sotto o sopra il livello specificato
RSI conferma l’ingresso se il valore supera il minimo o scende sotto il massimo

Parametri configurabili

Controllo operazioni
Abilita o disabilita operazioni long e short
Opzione per operare solo con swap positivo
Limita il numero massimo di posizioni aperte

Gestione del lotto
Usa lotto fisso o calcola automaticamente in base a saldo e leva

Impostazioni tecniche
Periodo EMA per il trigger di ingresso
Attiva o disattiva ciascun filtro
Scegli timeframe, periodi e soglie
Seleziona il tipo di prezzo (es. chiusura)

Gestione del rischio
Imposta Stop Loss e Take Profit in pips

Supporto multi-timeframe
Ogni filtro può operare su timeframe indipendenti
Consente entrate su periodi brevi con conferma su periodi più alti

Ideale per trader che preferiscono ingressi basati sul prezzo con conferma tecnica, usano analisi multi-timeframe e desiderano una strategia chiara, flessibile e logica.



Prodotti consigliati
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experts
Questa strategia utilizza principalmente l’indicatore   MACD , segue la direzione del trend principale e apre operazioni quando appare un segnale sul   grafico M1 . Adatta per trading su   oro (XAUUSD)   e altre materie prime con trend chiari. Parametri: Attivare long/short:   Attivato Saldo del conto:   1.000$ o 10.000$ Per   1.000$ , si consiglia   1 operazione alla volta . Per   10.000$ , è possibile aumentare il limite a   10 operazioni . Dimensione fissa del lotto:   0,01 Gestione avanzata
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Binary Options Advisor
Sergey Yashchenko
Experts
Fully automatic expert for Binary Options trading at Grand Capital broker https://clck.ru/3GEm6E . I think there is no need to explain all the advantages of Binary options trading in MT4 to knowledgeable people, I will name the most important advantages: 1) No loss of precious time when switching from MT4 to broker in the browser; 2) A variety of indicators and scripts for MT4; 3) The ability to trade automatically. In most cases, the ADVISER closes the position from the first trade, but the ma
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experts
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti permette di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per un periodo di tempo prestabilito, direttamente sul tuo terminale MT4 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader ver
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Experts
Full automatic trading platform incorporating the best settings of BinaryMiner and Root-Diamond Built-in configurations. 1. Automatic calculation of abyom from the deposit. 2.Opening only one position from the settlement level in Long or Short 3.Security for going to No Loss in cases of Contra trend 4 binary indicators filter the market and identify a nearby wave in the market movement. All incorporating configurations guarantee long-term income // --------- Configurable parameters -----
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
Secret Range EA
Hong Ling Mu
Experts
Summary of EA logic Secret Range EA, as the name suggests, enters trades based on market ranges. Specifically, the EA will enter a trade when the highest or lowest price over a specified period, based on a long-term timeframe set in the EA settings, is broken. However, a price break does not necessarily mean the price will revert. Therefore, the EA uses GRID orders in conjunction. While the market tends to revert to its original price after a certain period, predicting the exact timing is chal
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
Rsi Macd EA
Alexander Chertnik
4.25 (4)
Experts
Rsi Macd Expert Advisor uses combined signal from 2 indicators (Rsi / Macd). Minimum trading account 500. best pairs: GBPCAD / EURUSD / CADJPY / USDCHF / GBPUSD / GBPJPY / USDJPY best timeframe: 1H Setting can be define by the user: rsi levels / rsi period / macd period / risk / there are no stop loss or take profit and the expert closes orders by the indicator signal. developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experts
This Expert advisor (100% Automatic) is able to combine two indicators to create a strategy, this version called "Bear version" (BASIC VERSION)contains 2 indicators: CCI and RSI With a simple personal message you can contact me to ask for your EA  "Bear version"(or SUPERIOR Version)with the indicators you have chosen and with your conditions and once agreed I will put it here on the market ,  or follow the link   at the bottom of the page   that will take you to my Telegram contact. If you can't
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experts
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Experts
This is a much more complex bot to what I normally try to make.  It uses Stochastics, ADX and ATR with quite complex entry mechanisms.  After testing, the EA is still doing well. You can find it in my signals, hence now officially up for sale.  It can be profitable on DAX, WS30, EUR/USD and has some interesting backtests.  Any questions just message me.  Instructions: Add to a 15min chart for the NASDAQ Bonus! Q&A that you should ask EVERY seller on this website Are you a real person, can I fin
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Experts
Free version of Greed Advisor PRO . This is a flexible grid Expert Advisor, created specifically for greedy traders. Operation principle: set the desired daily profit, and the robot will attempt to achieve this result by any means possible. It uses the dangerous martingale principle to cope with drawdowns, because making the order chain profitable is the main purpose of the robot. Do not forget about the risks of martingale. In general, the EA is intended for those who understand why they need i
FREE
PZ Bollinger Trend EA MT4
PZ TRADING SLU
4.5 (4)
Experts
This expert advisor trades using the Bollinger Trend Indicator, and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and days, several trading behaviors and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Built-in money management Works for ECN/Non-ECN brokers Work
FREE
Toms Dollar Cost Averaging
Thomas Alexander Kevin Anderson
1 (1)
Experts
This Expert Advisor implements an RSI Mean Reversion strategy with a moving average filter for trade entries. The EA uses higher timeframe RSI conditions to detect potential buy or sell opportunities, confirmed by a lower timeframe moving average. The strategy includes risk management features like limiting the maximum number of open trades, controlling risk based on ADR, and closing trades when a predefined account profit percentage is reached. It also includes visualization tools such as a bre
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Altri dall’autore
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5 basato sul tempo, progettato per eseguire e gestire operazioni in momenti precisi definiti dall’utente. Offre impostazioni altamente configurabili per controllare le finestre di trading, i tipi di posizione e le esecuzioni programmate esclusive con parametri individuali. Scrivimi se hai domande. Ho alcuni file .set predefiniti per determinati mercati. Funzionalità principali e impostazioni Permessi di trading Possibilità di abilitare o
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Descrizione dell’Expert Advisor: Candle Cross DCR Candle Cross DCR è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5. Genera segnali di trading precisi quando una candela attraversa una media mobile esponenziale. Può anche usare un filtro DCR opzionale, composto da DeMarker, CCI e RSI, per confermare o bloccare i segnali. Logica della strategia Un segnale di ingresso si genera quando una candela chiude al di là della EMA: Acquisto se la candela chiude sopra l’EMA e la precedente
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Experts
La prima versione di questo Expert Advisor era gratuita, ma a causa dell’elevata richiesta da parte dei trader, ho creato Emilian II con più filtri e maggiore precisione. Ho aggiunto MACD, ADX e Frattali, e altre funzionalità saranno introdotte nei futuri aggiornamenti richiesti dai clienti. Se lo acquisti ora, riceverai tutti i futuri aggiornamenti e supporto tecnico. Lo sto offrendo al prezzo più basso possibile per un periodo limitato, e il prezzo aumenterà in futuro. Emilian II è un Expert
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor per MetaTrader 4 Panoramica Incontra Emilian, l'Expert Advisor che impiega Medie Mobili Esponenziali (EMA) e l’Indice di Forza Relativa (RSI 21) per aprire e chiudere operazioni. Offrendo strategie personalizzabili di gestione del rischio, Emilian utilizza anche l'Average True Range (ATR 12) o valori specifici in pip per impostare i livelli di Take Profit e Stop Loss. Caratteristiche Chiave Strategia di Incrocio EMA: Utilizza EMA veloci e lente (Slow & Fast) per i se
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Consulente Esperto Basato sul Tempo per MetaTrader 4 TimeLS МТ4 - Time Long Short Panoramica Il nostro consulente esperto basato sul tempo è progettato per offrire ai trader il vantaggio di una tempistica di mercato precisa. Il consulente esperto lavora con posizioni sia lunghe che corte e può persino aprirle entrambe contemporaneamente, offrendoti una flessibilità senza pari. Caratteristiche chiave: 1. Trading Specifico per il Tempo:     - Definisci le ore e i minuti esatti per aprire e chi
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB MT4   : Expert Advisor per MT4 Panoramica: EmaBB si distingue come un Expert Advisor all'avanguardia per MT4, mescolando funzionalità avanzate e personalizzabili per ottimizzare la tua strategia di trading. È meticolosamente progettato per aprire posizioni LONG/BUY e SHORT/SELL, fornendo flessibilità e controllo sulle tue operazioni di trading. Integra armoniosamente la potenza delle Medie Mobili Esponenziali (EMA), delle Bollinger Bands e delle avanzate strategie di stop loss mobile per o
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck: Il tuo amico aiutante nel Forex Ciao! Incontra MACDuck, il nostro piccolo compagno di trading tutto concentrato sull'indicatore MACD e nel catturare quelle dolci tendenze in movimento. È semplice, efficace e progettato per dare una bella spinta al tuo gioco di trading. Cose fantastiche che fa MACDuck: Funziona con coppie grandi e piccole: sia che si tratti di coppie forex principali o più piccole, MACDuck ti copre. Scegli la direzione: Vuoi andare long? Short? Entrambi? Decidi tu! Scamb
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Introduzione a C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personalizzabile per le strategie di incrocio SMA Scopri il potenziale della classica ma potente strategia di incrocio della Media Mobile Semplice (SMA) 7/21 con C7x21 Crossing. Progettato con maestria per operare in una vasta gamma di mercati e tempi, questo Expert Advisor (EA) sfrutta l'approccio collaudato degli incroci SMA, potenziato dalla precisione aggiuntiva di un filtro dell'Indice di Canale delle Materie Prime (CCI) a 14 periodi. Caratte
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
La prima versione di questo Expert Advisor era gratuita, ma a causa dell’elevata richiesta da parte dei trader, ho creato Emilian II con più filtri e maggiore precisione. Ho aggiunto MACD, ADX e Frattali, e altre funzionalità saranno introdotte nei futuri aggiornamenti richiesti dai clienti. Se lo acquisti ora, riceverai tutti i futuri aggiornamenti e supporto tecnico. Lo sto offrendo al prezzo più basso possibile per un periodo limitato, e il prezzo aumenterà in futuro. Emilian II è un Expert
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – ingressi precisi dopo periodi di bassa volatilità Black Swan Breakout EA è un sistema di trading per MetaTrader 4/5 progettato per individuare rotture di prezzo dopo fasi di calma del mercato. Utilizza le Bande di Bollinger per rilevare l'espansione dei prezzi e include filtri opzionali per confermare la forza e la qualità della rottura. Sono state aggiunte alcune nuove funzionalità e indicatori come DeMarker, Frattali, CCI, oltre ai giorni della settimana in cui fare tr
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria – Expert Advisor per MetaTrader 4/5 Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per la piattaforma MetaTrader 4/5. Proprio come i batteri benefici convivono con noi in simbiosi nella natura, il nostro obiettivo è convivere in modo armonioso e simbiotico con i mercati. È un EA pronto all’uso: ti basta impostare le tue preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui desideri operare. Ottimizzato negli ultimi 12 anni, dà i migliori
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 4/5 basato sul tempo, progettato per eseguire e gestire operazioni in momenti precisi definiti dall’utente. Offre impostazioni altamente configurabili per controllare le finestre di trading, i tipi di posizione e le esecuzioni programmate esclusive con parametri individuali. Scrivimi se hai domande. Ho alcuni file .set predefiniti per determinati mercati. Funzionalità principali e impostazioni Permessi di trading Possibilità di abilitare
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è pronto all’uso (plug-and-play) ed è ottimizzato per USD/JPY. È stata aggiunta la possibilità di scegliere quale leva utilizzare, insieme ad alcune ottimizzazioni. Ora disponibile al prezzo più basso possibile. Assicurati che il fuso orario UTC corretto sia impostato nei parametri di input, in modo che l’EA possa determinare con precisione l’ora nelle diverse località. Altre coppie di valute potranno essere aggiunte in futuro, ma fino ad ora i migliori risultati sono
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria   è un sistema di trading completamente automatizzato basato sul tempo, sviluppato esclusivamente per il mercato dell'oro (GOLD). Questo Expert Advisor funziona con modalità “plug and play”: non richiede alcuna configurazione manuale. Tutta la logica strategica, gli orari operativi e la gestione del rischio sono già integrati, rendendolo una soluzione semplice e affidabile per ogni trader. Il nome del sistema deriva dal batterio reale   Cupriavidus metallidurans , noto per l
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision   è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingr
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Utilità
Utility TimeLs Close Positions è uno strumento per gestire e automatizzare la chiusura delle posizioni in MetaTrader 5. Consente un controllo flessibile su quando e come chiudere le posizioni aperte, in base a orario, simbolo, direzione, magic number e commento. Puoi disattivare il trading in determinati giorni della settimana Puoi impostare un orario specifico per chiudere tutte le posizioni aperte Puoi filtrare la chiusura per simbolo, direzione (Buy/Sell), magic number o commento Puoi program
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Experts
Consulente Esperto Basato sul Tempo per MetaTrader TimeLS - Time Long Short Panoramica Il nostro consulente esperto basato sul tempo è progettato per offrire ai trader il vantaggio di una tempistica di mercato precisa. Il consulente esperto lavora con posizioni sia lunghe che corte e può persino aprirle entrambe contemporaneamente, offrendoti una flessibilità senza pari. Caratteristiche chiave: 1. Trading Specifico per il Tempo:     - Definisci le ore e i minuti esatti per aprire e chiudere
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor per MetaTrader 5 Panoramica Incontra Emilian, l'Expert Advisor che impiega Medie Mobili Esponenziali (EMA) e l’Indice di Forza Relativa (RSI 21) per aprire e chiudere operazioni. Offrendo strategie personalizzabili di gestione del rischio, Emilian utilizza anche l'Average True Range (ATR 12) o valori specifici in pip per impostare i livelli di Take Profit e Stop Loss. Caratteristiche Chiave Strategia di Incrocio EMA: Utilizza EMA veloci e lente (Slow & Fast) per i se
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB: Expert Advisor per MT5 Panoramica: EmaBB si distingue come un Expert Advisor all'avanguardia per MT5, mescolando funzionalità avanzate e personalizzabili per ottimizzare la tua strategia di trading. È meticolosamente progettato per aprire posizioni LONG/BUY e SHORT/SELL, fornendo flessibilità e controllo sulle tue operazioni di trading. Integra armoniosamente la potenza delle Medie Mobili Esponenziali (EMA), delle Bollinger Bands e delle avanzate strategie di stop loss mobile per ottimizz
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck: Il tuo amico aiutante nel Forex Ciao! Incontra MACDuck, il nostro piccolo compagno di trading tutto concentrato sull'indicatore MACD e nel catturare quelle dolci tendenze in movimento. È semplice, efficace e progettato per dare una bella spinta al tuo gioco di trading. Cose fantastiche che fa MACDuck: Funziona con coppie grandi e piccole: sia che si tratti di coppie forex principali o più piccole, MACDuck ti copre. Scegli la direzione: Vuoi andare long? Short? Entrambi? Decidi tu! Scamb
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Experts
Introduzione a C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personalizzabile per le strategie di incrocio SMA Scopri il potenziale della classica ma potente strategia di incrocio della Media Mobile Semplice (SMA) 7/21 con C7x21 Crossing. Progettato con maestria per operare in una vasta gamma di mercati e tempi, questo Expert Advisor (EA) sfrutta l'approccio collaudato degli incroci SMA, potenziato dalla precisione aggiuntiva di un filtro dell'Indice di Canale delle Materie Prime (CCI) a 14 periodi. Caratte
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor per MetaTrader 5 Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per MetaTrader 5. Così come i batteri benefici coesistono simbioticamente con noi in natura, ci sforziamo di coesistere in modo armonioso e simbiotico con i mercati. È un EA plug-and-play in cui è necessario solo impostare le preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera operare. Principalmente focalizzato e ottimizzato negli ultimi 12 anni,
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – ingressi precisi dopo periodi di bassa volatilità Black Swan Breakout EA è un sistema di trading per MetaTrader 4/5 progettato per individuare rotture di prezzo dopo fasi di calma del mercato. Utilizza le Bande di Bollinger per rilevare l'espansione dei prezzi e include filtri opzionali per confermare la forza e la qualità della rottura. Sono state aggiunte alcune nuove funzionalità e indicatori come DeMarker, Frattali, CCI, oltre ai giorni della settimana in cui fare t
Traicho
Kaloyan Ivanov
Experts
Traicho EA – Trading di tendenza con logica basata su tre medie mobili esponenziali (EMA) Traicho EA è un Expert Advisor leggero e funzionale per MetaTrader 5 basato su una strategia semplice di trend following che utilizza tre medie mobili esponenziali (EMA). È ideale per i trader che preferiscono segnali chiari e una gestione delle posizioni semplificata. Questo EA è perfetto per chi cerca una base semplice comprensibile e personalizzabile da utilizzare così com’è oppure come punto di partenz
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è pronto all’uso (plug-and-play) ed è ottimizzato per USD/JPY. È stata aggiunta la possibilità di scegliere quale leva utilizzare, insieme ad alcune ottimizzazioni. Ora disponibile al prezzo più basso possibile. Assicurati che il fuso orario UTC corretto sia impostato nei parametri di input, in modo che l’EA possa determinare con precisione l’ora nelle diverse località. Altre coppie di valute potranno essere aggiunte in futuro, ma fino ad ora i migliori risultati sono
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria è un sistema di trading completamente automatizzato basato sul tempo, sviluppato esclusivamente per il mercato dell'oro (GOLD). Questo Expert Advisor funziona con modalità “plug and play”: non richiede alcuna configurazione manuale. Tutta la logica strategica, gli orari operativi e la gestione del rischio sono già integrati, rendendolo una soluzione semplice e affidabile per ogni trader. Il nome del sistema deriva dal batterio reale Cupriavidus metallidurans , noto per la su
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Experts
#Saldi Estivi Top 23 Indicators è uno degli Expert Advisor più configurabili disponibili. Le combinazioni e i modelli che si possono creare sono praticamente infiniti. Questo ti offre un approccio molto unico e personalizzato ai mercati con cui desideri lavorare. La capacità di trovare uno schema ripetibile e unico tra tante combinazioni può diventare un tuo vantaggio. Top 23 Indicators: //-------------------------------------- RSI – Relative Strength Index   MACD – Moving Average Conver
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Utilità
Utility TimeLs Close Positions è uno strumento per gestire e automatizzare la chiusura delle posizioni in MetaTrader 5. Consente un controllo flessibile su quando e come chiudere le posizioni aperte, in base a orario, simbolo, direzione, magic number e commento. Puoi disattivare il trading in determinati giorni della settimana Puoi impostare un orario specifico per chiudere tutte le posizioni aperte Puoi filtrare la chiusura per simbolo, direzione (Buy/Sell), magic number o commento Puoi program
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione