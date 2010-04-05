Cupriavidus Bacteria MT4
Cupriavidus Bacteria è un sistema di trading completamente automatizzato basato sul tempo, sviluppato esclusivamente per il mercato dell'oro (GOLD). Questo Expert Advisor funziona con modalità “plug and play”: non richiede alcuna configurazione manuale. Tutta la logica strategica, gli orari operativi e la gestione del rischio sono già integrati, rendendolo una soluzione semplice e affidabile per ogni trader.
Il nome del sistema deriva dal batterio reale Cupriavidus metallidurans, noto per la sua capacità di assorbire e cristallizzare l'oro. Questa ispirazione biologica rappresenta la precisione e lo scopo del robot: estrarre valore in modo costante dal mercato dell'oro con un intervento minimo.
Cupriavidus Bacteria è stato testato in modo approfondito in un'infrastruttura privata composta da oltre 40 CPU ad alte prestazioni, tra cui Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 5950X e Intel Core i9 di 12ª e 13ª generazione. Ogni versione viene validata su milioni di tick e sotto diverse condizioni di mercato prima della pubblicazione.
Il sistema opera solo in specifiche finestre temporali, utilizzando una logica calibrata internamente. Non utilizza strategie ad alto rischio come Martingale o Grid. Il suo comportamento è coerente, controllato e frutto di anni di ottimizzazione e sviluppo.
Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarmi. Sarò felice di aiutarti e offrirti supporto per ottenere il massimo da questo sistema.