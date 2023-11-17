C7x21 Crossing MT4

Introduzione a C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personalizzabile per le strategie di incrocio SMA

Scopri il potenziale della classica ma potente strategia di incrocio della Media Mobile Semplice (SMA) 7/21 con C7x21 Crossing. Progettato con maestria per operare in una vasta gamma di mercati e tempi, questo Expert Advisor (EA) sfrutta l'approccio collaudato degli incroci SMA, potenziato dalla precisione aggiuntiva di un filtro dell'Indice di Canale delle Materie Prime (CCI) a 14 periodi.

Caratteristiche principali:

Segnali dinamici di incrocio SMA: Al cuore di C7x21 Crossing c'è la strategia duale di incrocio SMA, che utilizza una SMA veloce a 7 periodi e una lenta a 21 periodi per generare punti di ingresso, offrendoti la possibilità di capitalizzare sui movimenti di tendenza e contro-tendenza.

Filtro CCI integrato: Rinforzando i punti di ingresso, l'EA impiega un CCI a 14 periodi, fornendo un filtro robusto per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, assicurandoti di impegnarti in configurazioni ad alta probabilità.

Gestione flessibile della posizione: La personalizzazione è fondamentale con opzioni per aprire posizioni lunghe e corte, chiudere scambi al cross opposto e l'innovativa caratteristica di iniziare scambi solo quando lo swap giornaliero è positivo, ottimizzando la tua strategia per la redditività a lungo termine.

Controllo del rischio a portata di mano: Gestisci la tua esposizione con impostazioni di Take Profit e Stop Loss regolabili e migliora la gestione del tuo scambio con una funzione di stop loss mobile opzionale.

Opzioni di dimensionamento della posizione su misura: Che tu preferisca dimensioni di lotto fisse o lotti dinamici basati sulla leva, C7x21 Crossing si adatta al tuo stile di gestione del denaro, fornendo flessibilità e controllo sul tuo rischio di trading.

Punti salienti della personalizzazione:

Alternanza di posizioni Lunghe e Corte: Ottimizza la tua strategia per allinearti con il sentimento di mercato scegliendo di impegnarti in posizioni lunghe (BUY) e/o corte (SELL).

Modalità di apertura ritardata: Un'opzione di ingresso ritardato ti permette di entrare nel mercato dopo un segnale confermato, riducendo l'impatto del rumore di mercato e aumentando la precisione dei tuoi ingressi.

Filtro Swap positivo: Migliora le operazioni a lungo termine assicurandoti che le posizioni siano aperte solo quando lo swap è neutro o positivo, preservando i tuoi profitti dai costi di swap.

Dimensionamento dei lotti adattivo: Utilizza una dimensione di lotto fissa o adatta il dimensionamento della tua posizione dinamicamente con la leva per un approccio intelligente all'allocazione del capitale.

Personalizzazione dello stop loss mobile: Proteggi attivamente i guadagni con uno stop loss mobile personalizzabile che si muove con il prezzo, bloccando i profitti pur lasciando spazio al movimento.

Perché C7x21 Crossing? Progettato sia per trader principianti che esperti, C7x21 Crossing è il tuo compagno nell'affrontare le complessità del mercato con un approccio strategico. La capacità dell'EA di adattarsi alla tua strategia unica, insieme alle sue caratteristiche incorporate di gestione del rischio, ti fornisce gli strumenti per un'esperienza di trading disciplinata ed efficiente.

Che tu sia concentrato sulle maggiori valute Forex o che tu stia diversificando attraverso i mercati, C7x21 Crossing è il vantaggio strategico di cui hai bisogno. Con un supporto completo e aggiornamenti regolari, non sei mai solo nel tuo percorso di trading.

Pronto a sperimentare il potere della precisione strategica? C7x21 Crossing è più di un EA; è il prossimo passo nella tua evoluzione di trading. Sfrutta la sinergia dell'incrocio di SMA e del filtraggio CCI per propellere i tuoi scambi verso nuove vette.

Domande o hai bisogno di ulteriori personalizzazioni? Non esitare a contattarci.

Avvertenza: Questo non è un sistema completamente automatizzato. È richiesto un backtesting approfondito per ascertare le prestazioni ottimali in mercati specifici.