TimeLS LightSpeed MT4

TimeLS_LightSpeed è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 4/5 basato sul tempo, progettato per eseguire e gestire operazioni in momenti precisi definiti dall’utente. Offre impostazioni altamente configurabili per controllare le finestre di trading, i tipi di posizione e le esecuzioni programmate esclusive con parametri individuali.

Scrivimi se hai domande. Ho alcuni file .set predefiniti per determinati mercati.

Funzionalità principali e impostazioni

  • Permessi di trading

    • Possibilità di abilitare o disabilitare separatamente l’apertura di posizioni LONG (acquisto) o SHORT (vendita).

    • Opzione per consentire il trading solo se lo swap giornaliero è positivo, utile per strategie che mantengono le posizioni durante la notte.

  • Controllo dei giorni di trading

    • Selezione dei giorni della settimana (da lunedì a domenica) in cui l’EA è autorizzato a operare.

    • Aiuta ad allineare l’attività di trading ai cicli di volatilità del mercato o a eventi economici programmati.

  • Orario di inizio del trading generale

    • Impostazione precisa di ora, minuto e secondo a partire dai quali l’EA può avviare operazioni.

    • Garantisce l’operatività solo durante le fasce orarie desiderate, come le sessioni di Londra o New York.

  • Chiusura automatica delle posizioni (opzionale)

    • Funzione per chiudere automaticamente tutte le posizioni aperte a un orario specifico.

    • Configurazione precisa di ora, minuto e secondo per la chiusura.

    • Utile per evitare l’esposizione overnight o chiudere le posizioni prima di eventi economici importanti.

  • Parametri di trading predefiniti

    • Target di profitto in pips

    • Perdita massima consentita in pips

    • Volume di trading in lotti

    • Opzione per consentire o bloccare l’apertura di nuove operazioni se è già presente una posizione attiva (evita overtrading)

  • Modulo per esecuzioni esclusive (Exclusive Deals)

    • Supporta fino a tre operazioni programmate una tantum.

    • Ogni operazione può essere configurata con:

      • Data e ora precise: anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo

      • Tipo di operazione: LONG, SHORT o entrambe contemporaneamente

      • Parametri indipendenti per take profit, stop loss e dimensione del lotto

    • Ideale per:

      • Eventi economici programmati

      • Strategie ad alto impatto con esecuzione puntuale

      • Automatizzare ingressi pianificati manualmente

Scenari d’uso

  • Trading solo durante sessioni specifiche (es. apertura di Londra)

  • Reazione automatica a eventi legati all’orario (es. pubblicazione NFP o inflazione)

  • Pianificazione ed esecuzione precisa durante festività, gap o fasi di bassa attività

  • Controllo completo del rischio disattivando tipi di operazione o limitando a una singola posizione attiva



