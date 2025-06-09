TimeLS LightSpeed MT4
- Experts
- Kaloyan Ivanov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
TimeLS_LightSpeed è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 4/5 basato sul tempo, progettato per eseguire e gestire operazioni in momenti precisi definiti dall’utente. Offre impostazioni altamente configurabili per controllare le finestre di trading, i tipi di posizione e le esecuzioni programmate esclusive con parametri individuali.
Scrivimi se hai domande. Ho alcuni file .set predefiniti per determinati mercati.
Funzionalità principali e impostazioni
-
Permessi di trading
-
Possibilità di abilitare o disabilitare separatamente l’apertura di posizioni LONG (acquisto) o SHORT (vendita).
-
Opzione per consentire il trading solo se lo swap giornaliero è positivo, utile per strategie che mantengono le posizioni durante la notte.
-
-
Controllo dei giorni di trading
-
Selezione dei giorni della settimana (da lunedì a domenica) in cui l’EA è autorizzato a operare.
-
Aiuta ad allineare l’attività di trading ai cicli di volatilità del mercato o a eventi economici programmati.
-
-
Orario di inizio del trading generale
-
Impostazione precisa di ora, minuto e secondo a partire dai quali l’EA può avviare operazioni.
-
Garantisce l’operatività solo durante le fasce orarie desiderate, come le sessioni di Londra o New York.
-
-
Chiusura automatica delle posizioni (opzionale)
-
Funzione per chiudere automaticamente tutte le posizioni aperte a un orario specifico.
-
Configurazione precisa di ora, minuto e secondo per la chiusura.
-
Utile per evitare l’esposizione overnight o chiudere le posizioni prima di eventi economici importanti.
-
-
Parametri di trading predefiniti
-
Target di profitto in pips
-
Perdita massima consentita in pips
-
Volume di trading in lotti
-
Opzione per consentire o bloccare l’apertura di nuove operazioni se è già presente una posizione attiva (evita overtrading)
-
-
Modulo per esecuzioni esclusive (Exclusive Deals)
-
Supporta fino a tre operazioni programmate una tantum.
-
Ogni operazione può essere configurata con:
-
Data e ora precise: anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo
-
Tipo di operazione: LONG, SHORT o entrambe contemporaneamente
-
Parametri indipendenti per take profit, stop loss e dimensione del lotto
-
-
Ideale per:
-
Eventi economici programmati
-
Strategie ad alto impatto con esecuzione puntuale
-
Automatizzare ingressi pianificati manualmente
-
-
Scenari d’uso
-
Trading solo durante sessioni specifiche (es. apertura di Londra)
-
Reazione automatica a eventi legati all’orario (es. pubblicazione NFP o inflazione)
-
Pianificazione ed esecuzione precisa durante festività, gap o fasi di bassa attività
-
Controllo completo del rischio disattivando tipi di operazione o limitando a una singola posizione attiva