La prima versione di questo Expert Advisor era gratuita, ma a causa dell’elevata richiesta da parte dei trader, ho creato Emilian II con più filtri e maggiore precisione. Ho aggiunto MACD, ADX e Frattali, e altre funzionalità saranno introdotte nei futuri aggiornamenti richiesti dai clienti.

Se lo acquisti ora, riceverai tutti i futuri aggiornamenti e supporto tecnico.

Lo sto offrendo al prezzo più basso possibile per un periodo limitato, e il prezzo aumenterà in futuro.

Emilian II è un Expert Advisor automatizzato progettato per il trading flessibile su più timeframe, utilizzando una combinazione di incroci di medie mobili e filtri opzionali basati su indicatori tecnici. È ideale per i trader che desiderano allineare i segnali di ingresso con le conferme dei timeframe superiori e controllare con precisione la logica di entrata utilizzando indicatori classici come RSI, CCI, DeMarker, Volume, ADX, MACD e Frattali.

Panoramica della logica strategica

La logica principale di Emilian II si basa su:

Incroci EMA

Un segnale di ingresso viene generato quando la EMA veloce incrocia sopra o sotto la EMA lenta.

Filtri opzionali

Prima di eseguire un'operazione, il segnale può essere filtrato usando:

Indice di Forza Relativa (RSI)

Commodity Channel Index (CCI)

DeMarker

Volume

Indice Direzionale Medio (ADX)

MACD

Frattali

Questi filtri servono a verificare le condizioni di mercato, come la forza del trend, la conferma del momentum, i potenziali cambi di direzione, le zone di ipercomprato o ipervenduto, oppure i livelli di volume. Ogni filtro può essere attivato o disattivato individualmente.

Funzionalità principali

Tipi di operazione

Abilitare o disabilitare operazioni long (acquisto) o short (vendita)

Opzione per operare solo se lo swap giornaliero è positivo

Consentire o vietare più posizioni nella stessa direzione

Limitare il numero massimo di operazioni aperte

Calcolo del lotto

Utilizzare una dimensione fissa del lotto oppure calcolarla dinamicamente in base al saldo e alla leva

Controlli temporali

Impostare una finestra temporale di trading (ora di inizio e fine)

Abilitare o disabilitare il trading per giorno della settimana

Strategia con medie mobili

Periodi personalizzabili per EMA veloce e lenta

Scegliere tra EMA, SMA, SMMA e LWMA

Impostare un timeframe specifico per generare i segnali EMA

Stop Loss e Take Profit

Usare SL e TP dinamici basati su ATR (StopLoss = ATR × moltiplicatore)

Oppure utilizzare SL e TP fissi in pips

Passare da modalità ATR a modalità pips

Opzioni avanzate di filtro

Ogni filtro può avere un proprio timeframe

Parametri personalizzabili come periodo, soglia e tipo di prezzo

Ogni filtro può essere attivato o disattivato individualmente

Filtro RSI

Blocca le operazioni se l’RSI non rientra nei livelli definiti

Filtro CCI

Blocca le operazioni fuori dai limiti di ipercomprato o ipervenduto

Filtro DeMarker

Blocca le operazioni se il valore di DeMarker è fuori dal range impostato

Filtro Volume

Consente le operazioni solo se il volume supera la soglia definita

Filtro ADX

Conferma la forza del trend se l’ADX è superiore al valore minimo impostato

Filtro MACD

Conferma il momentum tramite la direzione dell’incrocio MACD e la distanza minima dalla linea del segnale

Filtro Frattali

Richiede un frattale confermato (superiore o inferiore) prima di eseguire l’operazione

Allineamento multi-timeframe

Ogni componente della strategia (EMA, RSI, CCI, MACD, ADX, ecc.) può avere un timeframe indipendente

Ad esempio: un segnale EMA su 5 minuti può essere confermato da un MACD o ADX su 1 ora

Numero magico

Identificatore unico per distinguere le operazioni di questo EA da altri

Uso ideale

Emilian II è ideale per i trader che usano conferme multi-timeframe

Preferiscono strategie basate su regole e indicatori tecnici

Desiderano un controllo completo sul timing, sui filtri e sulla logica operativa

Hanno bisogno di una conferma di trend o volume prima di entrare in mercati sensibili

Per ulteriori informazioni o domande, non esitare a contattarmi.



