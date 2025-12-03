RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control

RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Il Salva-Conto Definitivo per Prop Firm

Sei stanco di fallire le tue sfide Prop Firm (FTMO, MFF, ecc.) a causa di un singolo trade emotivo o di una momentanea mancanza nella gestione del rischio? RiskGuardian Pro è il tuo Sistema di Disciplina Obbligatoria progettato per aiutarti a superare le valutazioni e proteggere il tuo conto finanziato.

🔥 Principali Problemi Risolti:

* Blocco Duro Anti-Tilt (Anti-Tilt Hard Lock): Chiude immediatamente tutti i trade e blocca il terminale nel momento in cui viene raggiunto il tuo drawdown giornaliero massimo definito (es. 4%). Elimina completamente il trading di vendetta.

* Dimensionamento del Lotto con un Clic: Smetti di calcolare manualmente. Basta inserire il rischio in denaro desiderato e il sistema calcolerà automaticamente la dimensione del lotto perfetta, assicurando che ogni trade aderisca alle regole della Prop Firm.

* Protezione del Conto Finanziato: Garantisce che non violerai mai i rigorosi limiti di drawdown giornaliero o totale, mantenendo il tuo status di conto finanziato al sicuro da costose violazioni.

💸 L'Investimento: Il costo di RiskGuardian Pro è significativamente inferiore al costo di un singolo riesame della sfida Prop Firm. È l'assicurazione più economica ed efficace per la tua carriera di trading.