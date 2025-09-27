CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 54.3 51.8
51.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
54.6
54.3
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) spagnolo è un rapporto macroeconomico che illustra l'attività economica nel settore manifatturiero spagnolo sulla base delle informazioni ricevute da un sondaggio mensile tra i responsabili degli acquisti delle più grandi aziende. L'indice è preparato da Markit Economics. Il calcolo dell'indice implica la valutazione delle caratteristiche corrispondenti: gli intervistati determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. Le risposte sono valutate tenendo conto dell'importanza delle aziende intervistate.

A differenza degli indici governativi, il PMI manifatturiero viene pubblicato all'inizio del mese e dimostra lo stato dell'economia nazionale e gli sviluppi in modo simile a Tankan in Giappone o ISM negli Stati Uniti.

Il PMI spagnolo è calcolato da Markit Economics in collaborazione con l'associazione spagnola dei professionisti degli acquisti, degli appalti e degli appalti (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).

Il questionario copre una serie di parametri, tra cui nuovi ordini, prestazioni, prezzi, inventario e occupazione. I più importanti sono i nuovi ordini ricevuti e l'intensità della produzione, mentre la loro quota combinata è superiore al 50%.

Parametri:
  • Nuovi ordini ricevuti dai clienti
  • Intensità della produzione (velocità e livello)
  • Consegne dei fornitori (veloci o lente)
  • Inventari aziendali
  • Tasso di occupazione dell'azienda
  • Inventari dei clienti (valutazione approssimativa delle scorte da parte dei clienti dell'azienda)
  • Prezzi che l'azienda paga per prodotti e servizi
  • Ordini backlog (aumento o diminuzione)
  • Nuovi ordini di esportazione (il numero di ordini da esportare)
  • Importazione (quantità di materiali importati).

L'indice è destagionalizzato. Letture superiori a 50 indicano una crescita del settore manifatturiero e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione.

L'indice Manufacturing Purchasing Managers è uno dei principali indicatori dello sviluppo economico e un indicatore principale di possibile recessione o crescita economica. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano a breve termine e possono monitorare le tendenze verso le mutevoli condizioni economiche. La crescita del PMI manifatturiero può dimostrare condizioni favorevoli nel mercato attuale e può quindi essere vista come positiva per l'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
54.3
51.8
51.9
lug 2025
51.9
51.5
51.4
giu 2025
51.4
49.5
50.5
mag 2025
50.5
47.8
48.1
apr 2025
48.1
50.5
49.5
mar 2025
49.5
50.2
49.7
feb 2025
49.7
50.0
50.9
gen 2025
50.9
54.4
53.3
dic 2024
53.3
52.0
53.1
nov 2024
53.1
55.3
54.5
ott 2024
54.5
51.9
53.0
set 2024
53.0
49.1
50.5
ago 2024
50.5
50.7
51.0
lug 2024
51.0
53.4
52.3
giu 2024
52.3
53.4
54.0
mag 2024
54.0
51.2
52.2
apr 2024
52.2
51.1
51.4
mar 2024
51.4
52.0
51.5
feb 2024
51.5
49.5
49.2
gen 2024
49.2
46.7
46.2
dic 2023
46.2
45.7
46.3
nov 2023
46.3
46.4
45.1
ott 2023
45.1
47.1
47.7
set 2023
47.7
47.1
46.5
ago 2023
46.5
47.9
47.8
lug 2023
47.8
48.2
48.0
giu 2023
48.0
48.7
48.4
mag 2023
48.4
50.1
49.0
apr 2023
49.0
51.0
51.3
mar 2023
51.3
49.6
50.7
feb 2023
50.7
47.4
48.4
gen 2023
48.4
46.0
46.4
dic 2022
46.4
45.2
45.7
nov 2022
45.7
46.8
44.7
ott 2022
44.7
49.4
49.0
set 2022
49.0
49.3
49.9
ago 2022
49.9
50.6
48.7
lug 2022
48.7
53.2
52.6
giu 2022
52.6
53.6
53.8
mag 2022
53.8
53.8
53.3
apr 2022
53.3
55.6
54.2
mar 2022
54.2
56.6
56.9
feb 2022
56.9
56.3
56.2
gen 2022
56.2
56.7
56.2
dic 2021
56.2
57.3
57.1
nov 2021
57.1
57.8
57.4
ott 2021
57.4
58.9
58.1
set 2021
58.1
59.4
59.5
ago 2021
59.5
59.8
59.0
lug 2021
59.0
60.1
60.4
1234
