Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|54.3
|51.8
|
51.9
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|54.6
|
54.3
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) spagnolo è un rapporto macroeconomico che illustra l'attività economica nel settore manifatturiero spagnolo sulla base delle informazioni ricevute da un sondaggio mensile tra i responsabili degli acquisti delle più grandi aziende. L'indice è preparato da Markit Economics. Il calcolo dell'indice implica la valutazione delle caratteristiche corrispondenti: gli intervistati determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. Le risposte sono valutate tenendo conto dell'importanza delle aziende intervistate.
A differenza degli indici governativi, il PMI manifatturiero viene pubblicato all'inizio del mese e dimostra lo stato dell'economia nazionale e gli sviluppi in modo simile a Tankan in Giappone o ISM negli Stati Uniti.
Il PMI spagnolo è calcolato da Markit Economics in collaborazione con l'associazione spagnola dei professionisti degli acquisti, degli appalti e degli appalti (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).
Il questionario copre una serie di parametri, tra cui nuovi ordini, prestazioni, prezzi, inventario e occupazione. I più importanti sono i nuovi ordini ricevuti e l'intensità della produzione, mentre la loro quota combinata è superiore al 50%.Parametri:
- Nuovi ordini ricevuti dai clienti
- Intensità della produzione (velocità e livello)
- Consegne dei fornitori (veloci o lente)
- Inventari aziendali
- Tasso di occupazione dell'azienda
- Inventari dei clienti (valutazione approssimativa delle scorte da parte dei clienti dell'azienda)
- Prezzi che l'azienda paga per prodotti e servizi
- Ordini backlog (aumento o diminuzione)
- Nuovi ordini di esportazione (il numero di ordini da esportare)
- Importazione (quantità di materiali importati).
L'indice è destagionalizzato. Letture superiori a 50 indicano una crescita del settore manifatturiero e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione.
L'indice Manufacturing Purchasing Managers è uno dei principali indicatori dello sviluppo economico e un indicatore principale di possibile recessione o crescita economica. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano a breve termine e possono monitorare le tendenze verso le mutevoli condizioni economiche. La crescita del PMI manifatturiero può dimostrare condizioni favorevoli nel mercato attuale e può quindi essere vista come positiva per l'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
