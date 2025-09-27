Il Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) spagnolo è un rapporto macroeconomico che illustra l'attività economica nel settore manifatturiero spagnolo sulla base delle informazioni ricevute da un sondaggio mensile tra i responsabili degli acquisti delle più grandi aziende. L'indice è preparato da Markit Economics. Il calcolo dell'indice implica la valutazione delle caratteristiche corrispondenti: gli intervistati determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. Le risposte sono valutate tenendo conto dell'importanza delle aziende intervistate.

A differenza degli indici governativi, il PMI manifatturiero viene pubblicato all'inizio del mese e dimostra lo stato dell'economia nazionale e gli sviluppi in modo simile a Tankan in Giappone o ISM negli Stati Uniti.

Il PMI spagnolo è calcolato da Markit Economics in collaborazione con l'associazione spagnola dei professionisti degli acquisti, degli appalti e degli appalti (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).

Il questionario copre una serie di parametri, tra cui nuovi ordini, prestazioni, prezzi, inventario e occupazione. I più importanti sono i nuovi ordini ricevuti e l'intensità della produzione, mentre la loro quota combinata è superiore al 50%.

Nuovi ordini ricevuti dai clienti

Intensità della produzione (velocità e livello)

Consegne dei fornitori (veloci o lente)

Inventari aziendali

Tasso di occupazione dell'azienda

Inventari dei clienti (valutazione approssimativa delle scorte da parte dei clienti dell'azienda)

Prezzi che l'azienda paga per prodotti e servizi

Ordini backlog (aumento o diminuzione)

Nuovi ordini di esportazione (il numero di ordini da esportare)

Importazione (quantità di materiali importati).

Parametri:

L'indice è destagionalizzato. Letture superiori a 50 indicano una crescita del settore manifatturiero e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione.

L'indice Manufacturing Purchasing Managers è uno dei principali indicatori dello sviluppo economico e un indicatore principale di possibile recessione o crescita economica. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano a breve termine e possono monitorare le tendenze verso le mutevoli condizioni economiche. La crescita del PMI manifatturiero può dimostrare condizioni favorevoli nel mercato attuale e può quindi essere vista come positiva per l'euro.

