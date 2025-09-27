Le Letras del Tesoro sono buoni del tesoro a breve termine e scontati rilasciati dal Segretariato Generale del Tesoro e della Politica Finanziaria. Questi strumenti di debito hanno una scadenza da 3 a 18 mesi. Un investitore che acquista buoni del tesoro può ricevere gli interessi risultanti alla scadenza.

Le Letras del Tesoro hanno il periodo di passività più breve rispetto ad altri tipi di strumenti di debito pubblico. Tali buoni del tesoro sono solitamente emessi per 3, 6, 12 e 18 mesi. Le fatture sono emesse per non meno di 1.000 Euro o multipli di esso. Questo tipo di buoni del tesoro è negoziato sul mercato dei capitali perché implicano operazioni a breve termine. I titoli di Stato, al contrario, richiedono più tempo per un accordo, che è un periodo da 3 a 5 anni. La scadenza più lunga è quella degli obblighi di governo: dai dieci ai cinquant'anni.

L'investitore acquista titoli di Stato in conformità con il loro scopo. Si prevede che i buoni del Tesoro raggiungano risultati finanziari in breve tempo e a basso costo a causa della loro liquidità e dei rischi relativamente bassi.

Dal punto di vista del paese che emette buoni del tesoro, il governo utilizza i mercati per ricevere denaro e si assume la responsabilità di restituirli con i margini di profitto precedentemente concordati. Pertanto, l'importo risultante e i termini di pagamento sono stabiliti in anticipo.

Il livello di rischio di tali titoli è notevolmente inferiore a quello degli strumenti privati. Di conseguenza, il livello di redditività dei buoni del tesoro è molto inferiore a quello delle attività private. Pertanto, i buoni del tesoro sono considerati gli strumenti meno rischiosi e più affidabili per ottenere un risultato finanziario in un breve periodo di tempo.

Buoni del tesoro Letras del Tesoro:

hanno rischi piuttosto bassi

hanno una bassa redditività

hanno un breve periodo di scadenza

non hanno coupon

I buoni del Tesoro sono emessi con uno sconto e differiscono dagli altri titoli di Stato in quanto hanno cedole zero. In altre parole, l'investitore non riceve alcun interesse al momento dell'acquisto e alla fine del periodo di validità della fattura. Ma è possibile ricevere il cosiddetto valore nominale: il prezzo di acquisto può essere inferiore all'importo ricevuto alla data di scadenza. Pertanto, l'acquirente della fattura riceve il "rendimento atteso", che è pari alla differenza calcolata in percentuale tra il valore nominale e il prezzo pagato sulle fatture.

Questo indicatore mostra l'aumento o la diminuzione percentuale del rendimento dei buoni del tesoro. Il tasso di rendimento calcolato può riflettere lo stato del debito pubblico spagnolo e quindi il suo aumento o diminuzione può precedere la crescita economica o il rallentamento.

