I titoli di Stato (Bonos del Estado) sono titoli di stato emessi dal governo. L'investitore presta denaro allo stato aspettandosi di ricevere un interesse prestato. Il governo emette titoli di debito al fine di ricevere denaro per lo sviluppo delle infrastrutture o altre spese governative. L'investitore riceve un reddito regolare garantito pagato prima della data di scadenza. Sebbene ci si aspetti che le obbligazioni forniscano un reddito fisso, ciò non garantisce che il rendimento sarà sempre positivo, poiché le obbligazioni potrebbero presentare deviazioni nella redditività rispetto al rendimento atteso, comprese le perdite accidentali.

Acquistando titoli di Stato, l'investitore presta denaro al governo per un periodo predeterminato. Il governo, a sua volta, paga le cedole all'investitore, cioè una certa percentuale pagata a periodi fissi. Una volta raggiunta la scadenza dell'obbligazione, l'importo iniziale viene restituito all'investitore. Il giorno in cui questo importo viene restituito all'investitore è considerato la data di scadenza. A seconda del tipo di obbligazione selezionato, il titolo può avere scadenze diverse: alcune di esse sono inferiori a un anno, altre possono superare i 30 anni.

Il valore nominale dei titoli di Stato è di 1.000 euro o un multiplo di quello.

Gli interessi su questi titoli sono pagati su cedole in determinati periodi, a differenza dei buoni del tesoro. Gli interessi vengono pagati una volta all'anno, mentre l'importo e i termini sono determinati in anticipo, anche prima dell'emissione dell'obbligazione. I titoli di Stato possono anche essere acquistati senza una cedola fissa, nel qual caso il tasso di interesse può dipendere dall'inflazione.

I titoli di Stato hanno una vasta gamma di termini di ammortamento: da 3 a 5 anni per Bono e 10, 15, 30 o 50 anni per il tipo Obligación. L'unica differenza tra questi due tipi di obbligazioni è la loro scadenza, mentre questa caratteristica può essere vista solo nel campo legale della Spagna. Una volta scaduto il periodo di 5 anni, il nome del primo tipo di obbligazioni Bono cambia in Obligación.

I nomi delle obbligazioni possono variare nei diversi paesi, il che porta a difficoltà nella comprensione del sistema generale. Ad esempio, i titoli di Stato francesi con una scadenza di 3 anni sono chiamati BTAN, mentre i titoli con una scadenza di 6 anni o più sono chiamati OAT. Poiché i governi utilizzano nomi diversi per le loro obbligazioni, si consiglia agli investitori di esaminare attentamente tutte le informazioni prima di acquistare i titoli.

Questo indicatore mostra l'aumento o la diminuzione percentuale del rendimento dei titoli di Stato. Il tasso di rendimento calcolato può riflettere lo stato del debito pubblico spagnolo e quindi il suo aumento o diminuzione può precedere la crescita economica o il rallentamento.

