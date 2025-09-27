Markit Composite Purchasing Manager Index è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano nelle più grandi aziende private del paese.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda.

Il PMI composito Markit include solo dati su società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. Gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei parametri correlati e determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le società più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indice. La lettura finale è destagionalizzata. Letture superiori a 50 indicano la crescita dell'economia e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in euro, mentre un valore inferiore è solitamente visto come negativo.

Il PMI è uno degli indici più popolari che viene attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato spagnolo e ha una grande quota nel PIL nazionale. È interpretato come un indicatore leader dello sviluppo economico e dell'inflazione.

Ultimi valori: