Calendario Economico
Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|53.7
|
54.7
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
53.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Composite Purchasing Manager Index è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano nelle più grandi aziende private del paese.
Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda.
Il PMI composito Markit include solo dati su società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. Gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei parametri correlati e determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le società più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indice. La lettura finale è destagionalizzata. Letture superiori a 50 indicano la crescita dell'economia e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in euro, mentre un valore inferiore è solitamente visto come negativo.
Il PMI è uno degli indici più popolari che viene attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato spagnolo e ha una grande quota nel PIL nazionale. È interpretato come un indicatore leader dello sviluppo economico e dell'inflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress