Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 53.7
54.7
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
53.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Markit Composite Purchasing Manager Index è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano nelle più grandi aziende private del paese.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda.

Il PMI composito Markit include solo dati su società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. Gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei parametri correlati e determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le società più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indice. La lettura finale è destagionalizzata. Letture superiori a 50 indicano la crescita dell'economia e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in euro, mentre un valore inferiore è solitamente visto come negativo.

Il PMI è uno degli indici più popolari che viene attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato spagnolo e ha una grande quota nel PIL nazionale. È interpretato come un indicatore leader dello sviluppo economico e dell'inflazione.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
53.7
54.7
lug 2025
54.7
52.1
giu 2025
52.1
51.4
mag 2025
51.4
52.5
apr 2025
52.5
54.0
mar 2025
54.0
55.1
feb 2025
55.1
54.0
gen 2025
54.0
56.8
dic 2024
56.8
53.2
nov 2024
53.2
55.2
ott 2024
55.2
56.3
set 2024
56.3
53.5
ago 2024
53.5
53.4
lug 2024
53.4
55.8
giu 2024
55.8
56.6
mag 2024
56.6
55.7
apr 2024
55.7
55.3
mar 2024
55.3
53.9
feb 2024
53.9
51.5
gen 2024
51.5
50.4
dic 2023
50.4
49.8
nov 2023
49.8
50.0
ott 2023
50.0
48.6
set 2023
48.6
48.6
ago 2023
48.6
51.7
lug 2023
51.7
52.6
giu 2023
52.6
55.2
mag 2023
55.2
56.3
apr 2023
56.3
58.2
mar 2023
58.2
55.7
feb 2023
55.7
51.6
gen 2023
51.6
49.9
dic 2022
49.9
49.6
nov 2022
49.6
48.0
ott 2022
48.0
48.4
set 2022
48.4
50.5
ago 2022
50.5
52.7
lug 2022
52.7
53.6
giu 2022
53.6
55.7
mag 2022
55.7
55.7
apr 2022
55.7
53.1
mar 2022
53.1
56.5
feb 2022
56.5
47.9
gen 2022
47.9
55.4
dic 2021
55.4
58.3
nov 2021
58.3
56.2
ott 2021
56.2
57.0
set 2021
57.0
60.6
ago 2021
60.6
61.2
lug 2021
61.2
62.4
12
Esporta

