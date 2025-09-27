CalendarioSezioni

Vendite al Dettaglio Spagna a/a (Spain Retail Sales y/y)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Consumatore
Basso 4.7% 5.6%
6.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.4%
4.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Spagnolo delle Vendite al Dettaglio a/a fornisce una misura mensile delle vendite di buoni al dettaglio, che si basa su un'indagine sui negozi al dettaglio di diversi tipi e dimensioni, ad eccezione dei concessionari di auto, nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta di un indicatore molto importante della spesa dei consumatori, in quanto correlato al livello di fiducia dei consumatori. Lo scopo dell'indice delle vendite al dettaglio è quello di mostrare le caratteristiche essenziali dei commercianti al dettaglio spagnoli e di fornire dati per la valutazione dello sviluppo del settore a breve termine.

I dati vengono raccolti sulla base di un campionamento stratificato casuale tra circa 12.000 aziende. Un campione casuale viene selezionato su ogni strato, ad eccezione delle aziende che impiegano più di 50 persone, che sono sempre incluse nel campionamento. In alcune Comunità Autonome e città anche le società rappresentative più piccole sono complete a causa di una piccola popolazione.

I relativi dati sono raccolti dai dipartimenti regionali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Le aziende compilano un questionario mensile per posta, Internet, telefono o fax.

L'indice delle vendite al dettaglio è calcolato secondo la formula aggregata di Laspeyres con il periodo di riferimento fissato al 2015. L'indice aggregato misura la dinamica totale degli indici in un breve periodo di tempo rispetto a diversi periodi di base.

L'indice viene prima corretto in conformità con il calendario e poi viene ulteriormente destagionalizzato. La variazione stagionale consente di preservare dinamiche di intensità simili in ogni mese, trimestre o stagione da aspettarsi in futuro.

Un valore superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per le quotazioni in euro, mentre i valori più bassi sono generalmente considerati negativi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Spagna a/a (Spain Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
4.7%
5.6%
6.2%
giu 2025
6.2%
3.9%
4.8%
mag 2025
4.8%
2.1%
4.0%
apr 2025
4.0%
2.9%
3.6%
mar 2025
3.6%
3.2%
3.6%
feb 2025
3.6%
3.0%
2.2%
gen 2025
2.2%
5.9%
4.0%
dic 2024
4.0%
1.8%
1.0%
nov 2024
1.0%
2.6%
3.5%
ott 2024
3.5%
2.1%
4.1%
set 2024
4.1%
1.6%
2.3%
ago 2024
2.3%
0.8%
1.0%
lug 2024
1.0%
-0.2%
0.3%
giu 2024
0.3%
-0.1%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.4%
0.3%
apr 2024
0.3%
-0.5%
0.6%
mar 2024
0.6%
0.9%
1.9%
feb 2024
1.9%
0.3%
gen 2024
0.3%
5.1%
5.2%
dic 2023
3.1%
5.2%
nov 2023
5.2%
1.1%
5.0%
ott 2023
5.0%
0.9%
6.5%
set 2023
6.5%
0.8%
7.2%
ago 2023
7.2%
0.7%
7.3%
lug 2023
7.3%
0.6%
6.4%
giu 2023
6.4%
0.6%
6.0%
mag 2023
6.0%
0.6%
5.5%
apr 2023
5.5%
0.7%
9.5%
mar 2023
9.5%
0.7%
4.0%
feb 2023
4.0%
0.8%
5.5%
gen 2023
5.5%
0.9%
4.0%
dic 2022
4.0%
1.0%
-0.6%
nov 2022
-0.6%
1.1%
1.0%
ott 2022
1.0%
1.1%
0.1%
set 2022
0.1%
1.1%
0.0%
ago 2022
0.0%
1.0%
-0.5%
lug 2022
-0.5%
1.0%
0.7%
giu 2022
1.0%
0.9%
1.4%
mag 2022
1.4%
0.9%
1.5%
apr 2022
1.5%
0.7%
-4.2%
mar 2022
-4.2%
0.1%
0.9%
feb 2022
0.9%
0.1%
4.0%
gen 2022
4.0%
-0.3%
-2.3%
dic 2021
-2.3%
-0.7%
4.9%
nov 2021
4.9%
-1.0%
-0.7%
ott 2021
-0.7%
-1.2%
-0.1%
set 2021
-0.1%
-1.3%
-0.9%
ago 2021
-0.9%
-1.4%
0.1%
lug 2021
0.1%
10.5%
1.4%
giu 2021
1.4%
32.0%
19.6%
1234
