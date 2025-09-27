Calendario Economico
Vendite al Dettaglio Spagna a/a (Spain Retail Sales y/y)
|Basso
|4.7%
|5.6%
|
6.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.4%
|
4.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Spagnolo delle Vendite al Dettaglio a/a fornisce una misura mensile delle vendite di buoni al dettaglio, che si basa su un'indagine sui negozi al dettaglio di diversi tipi e dimensioni, ad eccezione dei concessionari di auto, nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta di un indicatore molto importante della spesa dei consumatori, in quanto correlato al livello di fiducia dei consumatori. Lo scopo dell'indice delle vendite al dettaglio è quello di mostrare le caratteristiche essenziali dei commercianti al dettaglio spagnoli e di fornire dati per la valutazione dello sviluppo del settore a breve termine.
I dati vengono raccolti sulla base di un campionamento stratificato casuale tra circa 12.000 aziende. Un campione casuale viene selezionato su ogni strato, ad eccezione delle aziende che impiegano più di 50 persone, che sono sempre incluse nel campionamento. In alcune Comunità Autonome e città anche le società rappresentative più piccole sono complete a causa di una piccola popolazione.
I relativi dati sono raccolti dai dipartimenti regionali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Le aziende compilano un questionario mensile per posta, Internet, telefono o fax.
L'indice delle vendite al dettaglio è calcolato secondo la formula aggregata di Laspeyres con il periodo di riferimento fissato al 2015. L'indice aggregato misura la dinamica totale degli indici in un breve periodo di tempo rispetto a diversi periodi di base.
L'indice viene prima corretto in conformità con il calendario e poi viene ulteriormente destagionalizzato. La variazione stagionale consente di preservare dinamiche di intensità simili in ogni mese, trimestre o stagione da aspettarsi in futuro.
Un valore superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per le quotazioni in euro, mentre i valori più bassi sono generalmente considerati negativi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Spagna a/a (Spain Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
