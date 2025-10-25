CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Tasso di Disoccupazione Spagna (Spain Unemployment Rate)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Lavoro
Basso 10.45% 10.03%
10.29%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Tasso di Disoccupazione Spagnolo riflette una percentuale di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. L'indice comprende i cittadini disoccupati di età adeguata, che hanno condizioni e possibilità di impiego, vale a.l.d. la popolazione in età lavorativa. Il Tasso di Disoccupazione è un indicatore molto importante che mostra il numero di persone senza lavoro. I dati correlati sono raccolti da un'indagine sulla popolazione in età lavorativa. Le famiglie sono intervistate trimestralmente e viene chiesto del loro attuale lavoro. L'Indice del Tasso di Disoccupazione è calcolato come il numero di disoccupati (di età pari o superiore a 16 anni, che non lavorano e cercano un lavoro) diviso per il numero di popolazione attiva (popolazione economicamente attiva di età pari o superiore a 16 anni, occupati e non occupati) ed è espresso in percentuale. In altre parole, il Tasso di Disoccupazione non è espresso nel rapporto tra il numero totale di disoccupati e l'intera popolazione, ma solo rispetto alla forza lavoro civile totale del paese.

Questo sondaggio classifica una popolazione di età superiore a 16 anni in 4 gruppi:

  • Occupati: le persone che hanno un lavoro retribuito, così come quelle in congedo annuale o per malattia o scioperi.
  • Disoccupati: persone che non sono impegnate in alcuna attività lavorativa, ma che sono attivamente alla ricerca di un impiego o in attesa di tornare al lavoro. Una persona è considerata disoccupata se: 1) non lavora e ha cercato attivamente un lavoro nelle ultime quattro settimane; 2) è stato rimosso dal lavoro ed è in attesa di recupero, o 3) è in attesa di iniziare a lavorare il mese prossimo. Inoltre, la persona deve confermare che sta davvero cercando un lavoro (come aziende locali visitate, risposto agli annunci di lavoro, ecc.).
  • Popolazione inattiva: categoria di popolazione adulta, che comprende le persone coinvolte nelle pulizie, nonché alunni e studenti, pensionati, persone non in grado di lavorare e coloro che non cercano lavoro.
  • Popolazione attiva: cittadini occupati e disoccupati.

Il censimento della popolazione non è considerato una fonte adatta per misurare questo indice, al contrario delle indagini sulle famiglie. Questa indagine fornisce un metodo più avanzato, poiché tiene conto dell'occupazione a tempo parziale, del lavoro informale o stagionale e del lavoro occasionale a tempo parziale.

Il tasso di disoccupazione è uno degli indicatori più significativi dello sviluppo economico della Spagna. Una diminuzione del tasso di disoccupazione è di solito vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Spagna (Spain Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
10.45%
10.03%
10.29%
2 Q 2025
10.29%
10.32%
11.36%
1 Q 2025
11.36%
10.36%
10.61%
4 Q 2024
10.61%
11.10%
11.21%
3 Q 2024
11.21%
11.63%
11.27%
2 Q 2024
11.27%
12.81%
12.29%
1 Q 2024
12.29%
11.23%
11.76%
4 Q 2023
11.76%
11.84%
3 Q 2023
11.84%
10.76%
11.60%
2 Q 2023
11.60%
13.76%
13.26%
1 Q 2023
13.26%
13.00%
12.87%
4 Q 2022
12.87%
12.41%
12.67%
3 Q 2022
12.67%
11.78%
12.48%
2 Q 2022
12.48%
13.49%
13.65%
1 Q 2022
13.65%
12.35%
13.33%
4 Q 2021
13.33%
13.98%
14.57%
3 Q 2021
14.57%
15.07%
15.26%
2 Q 2021
15.26%
16.50%
15.98%
1 Q 2021
15.98%
16.95%
16.13%
4 Q 2020
16.13%
16.98%
16.26%
3 Q 2020
16.26%
16.07%
15.33%
2 Q 2020
15.33%
13.70%
14.41%
1 Q 2020
14.41%
13.70%
13.78%
4 Q 2019
13.78%
13.10%
13.92%
3 Q 2019
13.92%
13.00%
14.02%
2 Q 2019
14.02%
13.50%
14.70%
1 Q 2019
14.70%
14.90%
14.45%
4 Q 2018
14.45%
15.10%
14.55%
3 Q 2018
14.60%
15.30%
2 Q 2018
15.30%
16.74%
1 Q 2018
16.74%
16.55%
4 Q 2017
16.55%
16.38%
3 Q 2017
16.38%
17.22%
2 Q 2017
17.22%
18.75%
1 Q 2017
18.75%
18.60%
4 Q 2016
18.60%
18.91%
3 Q 2016
18.91%
20.00%
2 Q 2016
20.00%
21.00%
1 Q 2016
21.00%
20.90%
4 Q 2015
20.90%
21.18%
3 Q 2015
21.18%
22.37%
2 Q 2015
22.37%
23.78%
1 Q 2015
23.78%
23.70%
4 Q 2014
23.70%
23.67%
3 Q 2014
23.67%
24.47%
2 Q 2014
24.47%
25.93%
1 Q 2014
25.93%
26.03%
4 Q 2013
25.73%
25.98%
3 Q 2013
25.98%
26.26%
2 Q 2013
26.26%
27.16%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento