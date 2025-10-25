Il Tasso di Disoccupazione Spagnolo riflette una percentuale di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. L'indice comprende i cittadini disoccupati di età adeguata, che hanno condizioni e possibilità di impiego, vale a.l.d. la popolazione in età lavorativa. Il Tasso di Disoccupazione è un indicatore molto importante che mostra il numero di persone senza lavoro. I dati correlati sono raccolti da un'indagine sulla popolazione in età lavorativa. Le famiglie sono intervistate trimestralmente e viene chiesto del loro attuale lavoro. L'Indice del Tasso di Disoccupazione è calcolato come il numero di disoccupati (di età pari o superiore a 16 anni, che non lavorano e cercano un lavoro) diviso per il numero di popolazione attiva (popolazione economicamente attiva di età pari o superiore a 16 anni, occupati e non occupati) ed è espresso in percentuale. In altre parole, il Tasso di Disoccupazione non è espresso nel rapporto tra il numero totale di disoccupati e l'intera popolazione, ma solo rispetto alla forza lavoro civile totale del paese.

Questo sondaggio classifica una popolazione di età superiore a 16 anni in 4 gruppi:

Occupati: le persone che hanno un lavoro retribuito, così come quelle in congedo annuale o per malattia o scioperi.

Disoccupati: persone che non sono impegnate in alcuna attività lavorativa, ma che sono attivamente alla ricerca di un impiego o in attesa di tornare al lavoro. Una persona è considerata disoccupata se: 1) non lavora e ha cercato attivamente un lavoro nelle ultime quattro settimane; 2) è stato rimosso dal lavoro ed è in attesa di recupero, o 3) è in attesa di iniziare a lavorare il mese prossimo. Inoltre, la persona deve confermare che sta davvero cercando un lavoro (come aziende locali visitate, risposto agli annunci di lavoro, ecc.).

Popolazione inattiva: categoria di popolazione adulta, che comprende le persone coinvolte nelle pulizie, nonché alunni e studenti, pensionati, persone non in grado di lavorare e coloro che non cercano lavoro.

Popolazione attiva: cittadini occupati e disoccupati.

Il censimento della popolazione non è considerato una fonte adatta per misurare questo indice, al contrario delle indagini sulle famiglie. Questa indagine fornisce un metodo più avanzato, poiché tiene conto dell'occupazione a tempo parziale, del lavoro informale o stagionale e del lavoro occasionale a tempo parziale.

Il tasso di disoccupazione è uno degli indicatori più significativi dello sviluppo economico della Spagna. Una diminuzione del tasso di disoccupazione è di solito vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: