L'Indice dei Prezzi al Consumo Spagna (IPC) a/a mostra le variazioni dei prezzi medi per un paniere di beni e servizi al consumo nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice mostra come cambiano i prezzi dal punto di vista del consumatore. In altre parole, consente di stimare le variazioni del costo della vita. Lo scopo di questo indice pubblicato annualmente è quello di riflettere le variazioni dei prezzi di beni e servizi dal paniere dei consumatori, mentre i relativi dati sono ottenuti intervistando le famiglie spagnole.

Al fine di tracciare il modello di comportamento dei consumatori, i beni e i servizi più frequentemente utilizzati tra la maggior parte della popolazione sono selezionati per il paniere dei consumatori. Le imprese coinvolte nei calcoli dovrebbero essere diffuse, mentre l'importanza di ciascun prodotto o servizio incluso nel paniere dei consumatori dovrebbe essere coerente con le tendenze dei consumatori domestici. L'accuratezza dei componenti selezionati seleziona l'accuratezza rappresentativa dell'indice stesso.

I dati sui prezzi vengono raccolti da un sondaggio che viene creato automaticamente per ogni istituzione. L'intervistatore contrassegna nel documento i prezzi per beni e servizi inclusi nel paniere dei consumatori, nonché la distribuzione di questi beni e servizi. Ogni intervistatore visita un luogo, ad eccezione di ipermercati e centri commerciali. Circa 220.000 prezzi ricevuti dal sondaggio vengono elaborati su base mensile. I prezzi vengono ulteriormente elaborati negli uffici centrali, gli indici sono calcolati sulla loro base e vengono pubblicati entro le prime due settimane del mese successivo. Simile alla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, i prezzi inclusi nel calcolo dell'IPC sono selezionati in un certo modo predefinito per escludere il fattore di probabilità e per rispettare le caratteristiche della popolazione analizzate.

La pesatura viene eseguita in base alla spesa dei consumatori. Questo viene utilizzato per mantenere la struttura di pesatura generale per il paniere dei consumatori.

L'indice dei prezzi al consumo viene spesso utilizzato per la valutazione dell'inflazione nazionale poiché l'aumento dell'IPC indica l'aumento dell'inflazione. Pertanto, l'indice dei prezzi al consumo viene utilizzato per adeguare i salari e le prestazioni sociali, nonché per regolare la struttura dell'imposta sulla proprietà e calcolare il PIL effettivo.

La crescita dell'IPC è considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: