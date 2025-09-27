CalendarioSezioni

Fiducia delle Imprese Spagna (Spain Business Confidence)

Spagna
EUR, Euro
Segretariato Generale dell'Industria (General Secretariat of Industry)
Azienda
Basso -6.7 -4.0
-4.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-5.4
-6.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice di Fiducia delle Imprese è calcolato su base trimestrale dal 2012. Le letture riflettono il modo in cui la gestione aziendale valuta l'attuale sviluppo economico e le loro aspettative. Il questionario combina le opinioni sullo stato dell'azienda nell'ultimo trimestre e le aspettative per il prossimo trimestre.

Lo scopo dell'indagine è determinare la valutazione dei dirigenti in merito allo stato economico attuale della loro azienda. Le aziende sono unità di analisi dei sondaggi. L'Indice di Fiducia delle Imprese trimestrale visualizza tre indicatori che coprono sia le attività nazionali che regionali. Le Informazioni sulle Comunità Autonome sono raccolte dal 2013. La metodologia si basa sull'indice giapponese TANKAN e non applica la ponderazione, quindi ogni risposta dell'intervistato ha la stessa importanza. L'indice è stato sviluppato per fornire un indicatore Armonizzato di Fiducia delle Imprese che coinvolge le regioni autonome, il Ministero dell'Industria e l'Alto Consiglio delle Camere di Commercio.

Le aziende spagnole nazionali sono incluse nel sondaggio. Lo scopo dello studio copre quasi tutti i tipi di attività riflessi nella Classificazione Statale delle Attività Economiche: produzione, settore energetico, edilizia, servizi, ecc. Gli intervistati valutano le tendenze economiche degli ultimi tre mesi e forniscono una previsione per i prossimi tre mesi. La valutazione è relativa e mostra se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata.

Il questionario dell'Indice di Fiducia delle Imprese non destagionalizzato viene pubblicato su base trimestrale.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia delle Imprese Spagna (Spain Business Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-6.7
-4.0
-4.8
lug 2025
-4.9
-4.0
-5.2
giu 2025
-5.2
-4.1
-4.3
mag 2025
-4.2
-4.2
-4.1
apr 2025
-4.1
-4.8
-4.8
mar 2025
-5.4
-4.4
-6.3
feb 2025
-6.2
-4.5
-4.7
gen 2025
-5.1
-1.4
-4.5
dic 2024
-4.6
3.1
-5.1
nov 2024
-4.9
-4.9
-7.9
ott 2024
-8.1
-1.3
set 2024
-0.7
-3.6
ago 2024
-3.6
-5.1
-4.2
lug 2024
-4.2
-4.1
-5.7
giu 2024
-5.7
-7.3
-6.2
mag 2024
-6.3
-2.7
-4.3
apr 2024
-3.9
-5.4
-4.7
mar 2024
-5.4
-5.8
-4.5
feb 2024
-4.5
-2.6
-5.4
gen 2024
-5.6
-7.7
-6.7
dic 2023
-6.8
-13.9
-9.4
nov 2023
-9.6
-8.5
-8.7
ott 2023
-8.7
-5.3
-8.8
set 2023
-8.7
-8.2
-6.6
ago 2023
-6.6
-14.0
-9.4
lug 2023
-9.5
-3.8
-8.5
giu 2023
-8.3
-1.6
-5.4
mag 2023
-5.1
-1.3
-1.3
apr 2023
-1.3
-2.9
-2.9
mar 2023
-2.9
-3.8
-5.8
feb 2023
-6.0
-3.9
-4.2
gen 2023
-4.3
-5.1
-5.1
dic 2022
-5.1
-6.5
-7.6
nov 2022
-7.7
-6.5
-4.2
ott 2022
-4.6
-6.4
-5.7
set 2022
-5.6
-5.2
-6.1
ago 2022
-6.1
-3.4
-5.3
lug 2022
-5.2
-1.2
2.3
giu 2022
2.4
0.1
1.5
mag 2022
1.5
1.5
-0.6
apr 2022
-0.6
6.2
5.1
mar 2022
5.3
9.2
10.0
feb 2022
10.4
6.3
6.9
gen 2022
6.7
5.2
5.9
dic 2021
5.9
4.4
3.8
nov 2021
4.4
3.3
4.4
ott 2021
4.4
6.2
2.2
set 2021
2.1
6.3
1.3
ago 2021
1.2
5.6
2.0
lug 2021
1.9
4.4
-0.9
Esporta

