L'Indice di Fiducia delle Imprese è calcolato su base trimestrale dal 2012. Le letture riflettono il modo in cui la gestione aziendale valuta l'attuale sviluppo economico e le loro aspettative. Il questionario combina le opinioni sullo stato dell'azienda nell'ultimo trimestre e le aspettative per il prossimo trimestre.

Lo scopo dell'indagine è determinare la valutazione dei dirigenti in merito allo stato economico attuale della loro azienda. Le aziende sono unità di analisi dei sondaggi. L'Indice di Fiducia delle Imprese trimestrale visualizza tre indicatori che coprono sia le attività nazionali che regionali. Le Informazioni sulle Comunità Autonome sono raccolte dal 2013. La metodologia si basa sull'indice giapponese TANKAN e non applica la ponderazione, quindi ogni risposta dell'intervistato ha la stessa importanza. L'indice è stato sviluppato per fornire un indicatore Armonizzato di Fiducia delle Imprese che coinvolge le regioni autonome, il Ministero dell'Industria e l'Alto Consiglio delle Camere di Commercio.

Le aziende spagnole nazionali sono incluse nel sondaggio. Lo scopo dello studio copre quasi tutti i tipi di attività riflessi nella Classificazione Statale delle Attività Economiche: produzione, settore energetico, edilizia, servizi, ecc. Gli intervistati valutano le tendenze economiche degli ultimi tre mesi e forniscono una previsione per i prossimi tre mesi. La valutazione è relativa e mostra se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata.

Il questionario dell'Indice di Fiducia delle Imprese non destagionalizzato viene pubblicato su base trimestrale.

Ultimi valori: