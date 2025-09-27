CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo Spagna (IPCA) a/a (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Prezzi
Medio 2.7% 2.7%
2.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.7%
2.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) spagnolo su base annua è un indicatore statistico che mira a offrire una misura comune dell'inflazione e quindi a consentire il confronto delle variazioni anno su anno tra i diversi paesi. L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo è molto simile all'indice dei prezzi al consumo in termini di metodologia e attuazione. Pertanto, i dati sui dettagli della metodologia, gli aspetti statistici del processo (come le unità di calcolo, il tipo e la frequenza), nonché il piano di pubblicazione e la periodicità possono essere trovati nella metodologia di calcolo dell'IPC.

I dati sui prezzi vengono raccolti da un sondaggio che viene creato automaticamente per ogni istituzione. L'intervistatore contrassegna nel documento i prezzi di beni e servizi dal paniere dei consumatori, nonché la distribuzione di questi beni e servizi. Ogni intervistatore visita un luogo, ad eccezione di ipermercati e centri commerciali. Circa 220.000 prezzi ricevuti dal sondaggio vengono elaborati su base mensile. I prezzi vengono ulteriormente elaborati negli uffici centrali, gli indici sono calcolati sulla loro base e vengono pubblicati entro le prime due settimane del mese successivo. Simile alla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, i prezzi inclusi nel calcolo dell'IPC sono selezionati in un certo modo predefinito per escludere il fattore di probabilità e per rispettare le caratteristiche della popolazione analizzate.

L'indice Armonizzato intende coprire l'intera gamma di beni e servizi, tuttavia il calcolo include solo quelli aventi il peso non inferiore a 1/1000 dell'intero importo del paniere dei consumatori. Gruppi separati di beni e servizi sono stati aggiunti o esclusi in diversi paesi per mantenere il livello desiderato di comparabilità.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo Spagna (IPCA) a/a (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.7%
2.7%
2.7%
ago 2025 prelim.
2.7%
2.7%
2.7%
lug 2025
2.7%
2.7%
2.7%
lug 2025 prelim.
2.7%
2.3%
2.3%
giu 2025
2.3%
2.2%
2.2%
giu 2025 prelim.
2.2%
2.1%
2.0%
mag 2025
2.0%
1.9%
1.9%
mag 2025 prelim.
1.9%
2.1%
2.2%
apr 2025
2.2%
2.2%
2.2%
apr 2025 prelim.
2.2%
2.0%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.2%
2.2%
mar 2025 prelim.
2.2%
2.8%
2.9%
feb 2025
2.9%
2.9%
2.9%
feb 2025 prelim.
2.9%
2.8%
2.9%
gen 2025
2.9%
2.9%
2.9%
gen 2025 prelim.
2.9%
2.9%
2.8%
dic 2024
2.8%
2.8%
2.8%
dic 2024 prelim.
2.8%
2.6%
2.4%
nov 2024
2.4%
2.4%
2.4%
nov 2024 prelim.
2.4%
1.7%
1.8%
ott 2024
1.8%
1.8%
1.8%
ott 2024 prelim.
1.8%
1.5%
1.7%
set 2024
1.7%
1.7%
1.7%
set 2024 prelim.
1.7%
2.2%
2.4%
ago 2024
2.4%
2.4%
2.4%
ago 2024 prelim.
2.4%
2.8%
2.9%
lug 2024
2.9%
2.9%
2.9%
lug 2024 prelim.
2.9%
3.5%
3.6%
giu 2024
3.6%
3.5%
3.5%
giu 2024 prelim.
3.5%
3.6%
3.8%
mag 2024
3.8%
3.8%
3.8%
mag 2024 prelim.
3.8%
3.5%
3.4%
apr 2024
3.4%
3.4%
3.4%
apr 2024 prelim.
3.4%
3.1%
3.3%
mar 2024
3.3%
3.2%
3.2%
mar 2024 prelim.
3.2%
2.9%
feb 2024
2.9%
2.9%
2.9%
feb 2024 prelim.
2.9%
3.4%
3.5%
gen 2024
3.5%
3.3%
3.3%
dic 2023 prelim.
3.3%
3.2%
3.3%
nov 2023
3.3%
3.2%
3.2%
nov 2023 prelim.
3.2%
3.5%
3.5%
ott 2023
3.5%
3.5%
3.5%
ott 2023 prelim.
3.5%
3.3%
3.3%
set 2023
3.3%
3.2%
3.2%
set 2023 prelim.
3.2%
2.4%
2.4%
ago 2023
2.4%
2.4%
2.4%
ago 2023 prelim.
2.4%
2.1%
2.1%
lug 2023
2.1%
2.1%
2.1%
lug 2023 prelim.
2.1%
1.6%
1.6%
1234567
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento