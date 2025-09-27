CalendarioSezioni

Variazione della Disoccupazione Spagna (Spain Unemployment Change)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Ministero del Lavoro, delle Migrazioni e della Previdenza Sociale (Ministry of Labour, Migrations & Social Security)
Settore
Lavoro
Medio 21.905 K 30.141 K
-1.357 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-7.316 K
21.905 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La Variazione di Disoccupazione riflette una variazione del numero di cittadini disoccupati nel mese segnalato.

L'indicatore è calcolato sulla base dell'indagine sulla popolazione economicamente attiva, introdotta nel 1964. Tuttavia, il calcolo attuale applica la metodologia sviluppata nel 2005. Si tratta di un sondaggio continuo condotto su base trimestrale. Il suo scopo è quello di ottenere informazioni sulla forza lavoro e dividerla in categorie. Il campione trimestrale iniziale comprende 65.000 famiglie, che è approssimativamente pari a 160.000 persone. L'Indagine sulla Popolazione Attiva fornisce dati relativi alle principali categorie della popolazione (occupati, disoccupati, attivi e inattivi). Queste categorie sono ulteriormente classificate in base a varie caratteristiche. I dati dell'indagine sono compilati su base trimestrale.

Il questionario considera il paese nel suo complesso (famiglie che vivono in famiglie spagnole), piuttosto che i cittadini spagnoli, poiché è impossibile ottenere informazioni sulla popolazione che lavora in Spagna ma vive all'estero. Pertanto, il questionario copre la popolazione che vive nel paese, così come i cittadini stranieri (civili e militari) stabiliti in Spagna per un anno o più.

È un indicatore principale dello stato dell'economia nazionale spagnola. Valori superiori alle aspettative indicano l'espansione del mercato del lavoro. Un valore superiore al previsto può essere visto come negativo per le quotazioni in euro, mentre letture più elevate sono generalmente viste come positive.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Variazione della Disoccupazione Spagna (Spain Unemployment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
21.905 K
30.141 K
-1.357 K
lug 2025
-1.357 K
-2.500 K
-48.920 K
giu 2025
-48.920 K
-55.498 K
-57.835 K
mag 2025
-57.835 K
-46.780 K
-67.420 K
apr 2025
-67.420 K
-30.157 K
-13.311 K
mar 2025
-13.311 K
-21.287 K
-5.994 K
feb 2025
-5.994 K
13.780 K
38.725 K
gen 2025
38.725 K
4.691 K
-25.300 K
dic 2024
-25.300 K
-36.429 K
-16.036 K
nov 2024
-16.036 K
-4.558 K
26.769 K
ott 2024
26.769 K
24.493 K
3.164 K
set 2024
3.164 K
-0.185 K
21.884 K
ago 2024
21.884 K
27.843 K
-10.830 K
lug 2024
-10.830 K
6.245 K
-46.783 K
giu 2024
-46.783 K
-37.853 K
-58.650 K
mag 2024
-58.650 K
-17.546 K
-60.503 K
apr 2024
-60.503 K
-33.400 K
mar 2024
-33.400 K
-7.500 K
feb 2024
-7.500 K
60.400 K
gen 2024
60.400 K
-27.400 K
dic 2023
-27.400 K
-24.573 K
nov 2023
-24.573 K
28.288 K
36.936 K
ott 2023
36.936 K
22.218 K
19.768 K
set 2023
19.768 K
6.887 K
24.826 K
ago 2023
24.826 K
-30.519 K
-10.968 K
lug 2023
-10.968 K
0.203 K
-50.268 K
giu 2023
-50.268 K
-61.561 K
-49.260 K
mag 2023
-49.260 K
-61.638 K
-73.900 K
apr 2023
-73.900 K
-23.056 K
-48.755 K
mar 2023
-48.755 K
-0.150 K
2.618 K
feb 2023
2.618 K
-0.090 K
70.744 K
gen 2023
70.744 K
-44.035 K
-43.727 K
dic 2022
-43.727 K
-30.191 K
-33.512 K
nov 2022
-33.512 K
-21.282 K
-27.027 K
ott 2022
-27.027 K
43.852 K
17.679 K
set 2022
17.679 K
-19.537 K
40.428 K
ago 2022
40.428 K
-19.537 K
3.230 K
lug 2022
3.230 K
-70.876 K
-42.409 K
giu 2022
-42.409 K
-95.185 K
-99.512 K
mag 2022
-99.512 K
9.505 K
-86.260 K
apr 2022
-86.260 K
18.185 K
-2.921 K
mar 2022
-2.921 K
12.988 K
-11.394 K
feb 2022
-11.394 K
-6.300 K
17.173 K
gen 2022
17.173 K
-49.425 K
-76.782 K
dic 2021
-76.782 K
76.507 K
-74.381 K
nov 2021
-74.381 K
74.325 K
-0.734 K
ott 2021
-0.734 K
37.664 K
-76.113 K
set 2021
-76.113 K
-29.131 K
-82.583 K
ago 2021
-82.583 K
-26.362 K
-197.841 K
lug 2021
-197.841 K
-10.671 K
-166.911 K
1234
