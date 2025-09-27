La Variazione di Disoccupazione riflette una variazione del numero di cittadini disoccupati nel mese segnalato.

L'indicatore è calcolato sulla base dell'indagine sulla popolazione economicamente attiva, introdotta nel 1964. Tuttavia, il calcolo attuale applica la metodologia sviluppata nel 2005. Si tratta di un sondaggio continuo condotto su base trimestrale. Il suo scopo è quello di ottenere informazioni sulla forza lavoro e dividerla in categorie. Il campione trimestrale iniziale comprende 65.000 famiglie, che è approssimativamente pari a 160.000 persone. L'Indagine sulla Popolazione Attiva fornisce dati relativi alle principali categorie della popolazione (occupati, disoccupati, attivi e inattivi). Queste categorie sono ulteriormente classificate in base a varie caratteristiche. I dati dell'indagine sono compilati su base trimestrale.

Il questionario considera il paese nel suo complesso (famiglie che vivono in famiglie spagnole), piuttosto che i cittadini spagnoli, poiché è impossibile ottenere informazioni sulla popolazione che lavora in Spagna ma vive all'estero. Pertanto, il questionario copre la popolazione che vive nel paese, così come i cittadini stranieri (civili e militari) stabiliti in Spagna per un anno o più.

È un indicatore principale dello stato dell'economia nazionale spagnola. Valori superiori alle aspettative indicano l'espansione del mercato del lavoro. Un valore superiore al previsto può essere visto come negativo per le quotazioni in euro, mentre letture più elevate sono generalmente viste come positive.

Ultimi valori: