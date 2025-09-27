L'Indice di Fiducia dei Consumatori riflette il livello di fiducia dei consumatori nella stabilità dell'economia del paese. L'indice è compilato sulla base del sondaggio telefonico mensile di 2.000 cittadini di età superiore ai 16 anni che rappresentano i diversi segmenti di popolazione della Spagna. L'indagine consente di valutare la condizione economica media, il potere d'acquisto e il livello di fiducia dei consumatori. I risultati sono elaborati dal Centro di Ricerca Sociologica (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS), che è un'istituzione autonoma subordinata all'Amministrazione Presidenziale.

L'Indice di Fiducia dei Consumatori è composto da due indicatori:

L'indice della situazione attuale che si basa sulla valutazione dei consumatori dell'attuale situazione economica rispetto alla situazione di sei mesi fa.

L'indice delle aspettative dei consumatori che dimostra le previsioni dei consumatori per i prossimi sei mesi.

Un forte rapporto sulla fiducia dei consumatori, soprattutto quando l'economia rallenta, può spingere bruscamente i mercati valutari. La crescita della fiducia dei consumatori può suggerire che le persone spenderanno di più e faranno grandi acquisti (ad esempio, un'auto o una casa). Ciò comporterà un aumento dell'attività economica e un aumento della spesa dei consumatori. Inoltre, la crescita della spesa al consumo può portare a una crescita inflazionistica. L'obiettivo finale di questo indice, tra una grande varietà di altri indici economici calcolati dalle organizzazioni spagnole, è quello di creare uno strumento utile per interpretare e prevedere i cambiamenti nel potere d'acquisto della popolazione spagnola. Pertanto, l'Indice di Fiducia dei Consumatori è solitamente attentamente monitorato da economisti professionisti.

Tuttavia, la fiducia dei consumatori è una stima molto soggettiva, che dipende dall'umore attuale. Pertanto, i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela. Molti economisti valutano la media mobile dell'indice su 3-6 mesi. Se mostra una crescita o un declino costante, gli analisti parlano di una tendenza. Una crescita dell'indice superiore alle attese può causare una volatilità dell'euro a breve termine in direzione ascendente.

Ultimi valori: