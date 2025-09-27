CalendarioSezioni

Fiducia dei Consumatori Spagna (Spain Consumer Confidence)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Centro di Ricerca Sociologica (CSI) (Centre for Sociological Research (CIS))
Settore
Consumatore
Basso N/D
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice di Fiducia dei Consumatori riflette il livello di fiducia dei consumatori nella stabilità dell'economia del paese. L'indice è compilato sulla base del sondaggio telefonico mensile di 2.000 cittadini di età superiore ai 16 anni che rappresentano i diversi segmenti di popolazione della Spagna. L'indagine consente di valutare la condizione economica media, il potere d'acquisto e il livello di fiducia dei consumatori. I risultati sono elaborati dal Centro di Ricerca Sociologica (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS), che è un'istituzione autonoma subordinata all'Amministrazione Presidenziale.

L'Indice di Fiducia dei Consumatori è composto da due indicatori:

  • L'indice della situazione attuale che si basa sulla valutazione dei consumatori dell'attuale situazione economica rispetto alla situazione di sei mesi fa.
  • L'indice delle aspettative dei consumatori che dimostra le previsioni dei consumatori per i prossimi sei mesi.

Un forte rapporto sulla fiducia dei consumatori, soprattutto quando l'economia rallenta, può spingere bruscamente i mercati valutari. La crescita della fiducia dei consumatori può suggerire che le persone spenderanno di più e faranno grandi acquisti (ad esempio, un'auto o una casa). Ciò comporterà un aumento dell'attività economica e un aumento della spesa dei consumatori. Inoltre, la crescita della spesa al consumo può portare a una crescita inflazionistica. L'obiettivo finale di questo indice, tra una grande varietà di altri indici economici calcolati dalle organizzazioni spagnole, è quello di creare uno strumento utile per interpretare e prevedere i cambiamenti nel potere d'acquisto della popolazione spagnola. Pertanto, l'Indice di Fiducia dei Consumatori è solitamente attentamente monitorato da economisti professionisti.

Tuttavia, la fiducia dei consumatori è una stima molto soggettiva, che dipende dall'umore attuale. Pertanto, i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela. Molti economisti valutano la media mobile dell'indice su 3-6 mesi. Se mostra una crescita o un declino costante, gli analisti parlano di una tendenza. Una crescita dell'indice superiore alle attese può causare una volatilità dell'euro a breve termine in direzione ascendente.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei Consumatori Spagna (Spain Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
83.6
82.5
mag 2025
82.5
74.1
76.5
apr 2025
76.5
80.9
79.6
mar 2025
79.6
81.4
feb 2025
81.4
84.6
84.9
gen 2025
84.9
82.5
85.0
dic 2024
85.0
75.2
80.6
nov 2024
80.6
80.6
79.6
ott 2024
84.8
92.2
89.4
ago 2024
89.4
92.7
88.4
lug 2024
88.4
94.2
83.8
giu 2024
83.8
81.6
84.5
apr 2024
84.5
82.1
82.5
mar 2024
82.5
72.6
78.5
feb 2024
78.5
78.6
gen 2024
78.6
77.6
dic 2023
77.6
76.7
nov 2023
76.7
87.3
70.5
ott 2023
70.5
87.3
77.2
set 2023
77.2
93.6
94.4
ago 2023
94.4
85.7
92.4
giu 2023
92.4
79.4
81.5
mag 2023
81.5
69.6
73.0
apr 2023
73.0
78.9
67.4
mar 2023
67.4
79.4
71.6
feb 2023
71.6
72.8
73.0
gen 2023
73.0
59.3
68.0
dic 2022
68.0
50.2
60.5
nov 2022
60.5
55.8
54.7
ott 2022
54.7
57.2
55.7
set 2022
55.7
57.9
55.5
lug 2022
55.5
63.0
65.8
giu 2022
65.8
76.0
mag 2022
76.0
59.9
74.6
apr 2022
74.6
65.0
53.8
mar 2022
53.8
85.4
89.8
feb 2022
89.8
79.8
89.3
gen 2022
89.3
74.0
81.3
dic 2021
81.3
84.6
nov 2021
84.6
99.7
97.3
ott 2021
97.3
94.9
98.3
set 2021
98.3
91.4
91.6
ago 2021
91.6
94.3
91.9
lug 2021
91.9
93.1
97.5
giu 2021
97.5
82.9
89.0
mag 2021
89.0
74.6
77.8
apr 2021
77.8
68.6
73.0
mar 2021
73.0
59.8
65.9
feb 2021
65.9
58.3
55.7
12
