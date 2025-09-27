CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Conto Corrente Spagna (Spain Current Account)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Banca di Spagna (Bank of Spain)
Settore
Trade
Basso €​5.030 B €​5.493 B
€​6.440 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​6.596 B
€​5.030 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Conto Corrente riflette il saldo delle transazioni tra i residenti spagnoli e il resto del mondo. Facendo parte della bilancia dei pagamenti, registra redditi e transazioni reali (scambi di beni e servizi) tra residenti e il resto del mondo, per un certo periodo di tempo.

Il conto corrente è suddiviso nelle seguenti parti:

  • Il Saldo Commerciale mostra la differenza tra esportazioni e importazioni.
  • Equilibrio dei servizi: l'equilibrio di beni e servizi, che si basa anche sulle esportazioni e sulle importazioni.
  • Saldo dei redditi da investimento: include i salari e gli utili derivanti dai depositi esteri (esclusi i pagamenti effettuati da investitori stranieri).
  • Bilancia dei pagamenti dei trasferimenti: pagamenti di trasferimento tra residenti e non residenti; questi trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.

In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti spagnoli e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione). Un saldo positivo delle partite correnti indica che il paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.

L'impatto dell'indicatore sull'euro può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso la crescita delle partite correnti è vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Spagna (Spain Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
€​5.030 B
€​5.493 B
€​6.440 B
mag 2025
€​6.440 B
€​2.150 B
€​1.360 B
apr 2025
€​1.360 B
€​2.236 B
€​2.470 B
mar 2025
€​1.420 B
€​2.223 B
€​2.310 B
feb 2025
€​2.310 B
€​1.244 B
€​1.200 B
gen 2025
€​1.200 B
€​1.191 B
€​1.670 B
dic 2024
€​1.300 B
€​2.461 B
€​1.260 B
nov 2024
€​1.260 B
€​4.277 B
€​4.930 B
ott 2024
€​4.930 B
€​4.194 B
€​3.560 B
set 2024
€​4.100 B
€​4.539 B
€​5.630 B
ago 2024
€​5.630 B
€​3.930 B
€​5.790 B
lug 2024
€​5.790 B
€​3.525 B
€​5.780 B
giu 2024
€​5.020 B
€​3.023 B
€​5.560 B
mag 2024
€​5.560 B
€​2.780 B
€​2.830 B
apr 2024
€​2.830 B
€​2.535 B
€​3.970 B
mar 2024
€​3.290 B
€​2.647 B
€​1.900 B
feb 2024
€​1.900 B
€​3.595 B
€​5.130 B
gen 2024
€​5.130 B
€​2.866 B
€​1.540 B
dic 2023
€​1.070 B
€​3.366 B
€​2.770 B
nov 2023
€​2.770 B
€​3.449 B
€​3.770 B
ott 2023
€​3.770 B
€​2.970 B
set 2023
€​3.450 B
€​3.446 B
€​4.190 B
ago 2023
€​4.190 B
€​1.735 B
€​4.270 B
lug 2023
€​4.270 B
€​1.906 B
€​3.000 B
giu 2023
€​2.830 B
€​4.131 B
€​3.990 B
mag 2023
€​3.990 B
€​3.188 B
€​1.840 B
apr 2023
€​1.840 B
€​4.020 B
€​5.580 B
mar 2023
€​5.580 B
€​3.014 B
€​2.290 B
feb 2023
€​2.290 B
€​0.183 B
€​3.270 B
gen 2023
€​3.270 B
€​0.696 B
€​1.200 B
dic 2022
€​1.700 B
€​2.777 B
€​5.640 B
nov 2022
€​5.640 B
€​0.346 B
€​2.700 B
ott 2022
€​2.700 B
€​0.753 B
€​0.680 B
set 2022
€​0.360 B
€​1.225 B
€​-0.110 B
ago 2022
€​-0.110 B
€​1.520 B
€​1.340 B
lug 2022
€​1.340 B
€​1.394 B
€​0.500 B
giu 2022
€​0.040 B
€​0.923 B
€​2.850 B
mag 2022
€​2.850 B
€​0.082 B
€​-0.480 B
apr 2022
€​-0.480 B
€​-0.474 B
€​0.290 B
mar 2022
€​1.200 B
€​-1.653 B
€​0.250 B
feb 2022
€​0.250 B
€​-2.181 B
€​-2.600 B
gen 2022
€​-2.600 B
€​-1.208 B
€​0.030 B
dic 2021
€​-1.310 B
€​1.248 B
€​1.010 B
nov 2021
€​1.010 B
€​2.960 B
€​2.140 B
ott 2021
€​2.140 B
€​1.978 B
€​1.210 B
set 2021
€​2.220 B
€​0.351 B
€​0.980 B
ago 2021
€​0.980 B
€​0.532 B
€​2.490 B
lug 2021
€​2.490 B
€​1.814 B
€​0.640 B
giu 2021
€​0.280 B
€​1.779 B
€​0.900 B
mag 2021
€​0.900 B
€​-0.004 B
€​0.400 B
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento