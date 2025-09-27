Il Conto Corrente riflette il saldo delle transazioni tra i residenti spagnoli e il resto del mondo. Facendo parte della bilancia dei pagamenti, registra redditi e transazioni reali (scambi di beni e servizi) tra residenti e il resto del mondo, per un certo periodo di tempo.

Il conto corrente è suddiviso nelle seguenti parti:

Il Saldo Commerciale mostra la differenza tra esportazioni e importazioni.

Equilibrio dei servizi: l'equilibrio di beni e servizi, che si basa anche sulle esportazioni e sulle importazioni.

Saldo dei redditi da investimento: include i salari e gli utili derivanti dai depositi esteri (esclusi i pagamenti effettuati da investitori stranieri).

Bilancia dei pagamenti dei trasferimenti: pagamenti di trasferimento tra residenti e non residenti; questi trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.

In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti spagnoli e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione). Un saldo positivo delle partite correnti indica che il paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.

L'impatto dell'indicatore sull'euro può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso la crescita delle partite correnti è vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: