CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo Spagna (IPCA) m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Prezzi
Basso 0.0% 0.0%
0.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.5%
0.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) m/m della Spagna è un indicatore statistico che mira a offrire una misura comune dell'inflazione e quindi a consentire il confronto delle variazioni mese su mese tra i diversi paesi. L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo è molto simile all'indice dei prezzi al consumo in termini di metodologia e attuazione. Pertanto, i dati sui dettagli della metodologia, gli aspetti statistici del processo (come le unità di calcolo, il tipo e la frequenza), nonché il piano di pubblicazione e la periodicità possono essere trovati nella metodologia di calcolo dell'IPC.

I dati sui prezzi vengono raccolti da un sondaggio che viene creato automaticamente per ogni istituzione. L'intervistatore contrassegna nel documento i prezzi di beni e servizi dal paniere dei consumatori, nonché la distribuzione di questi beni e servizi. Ogni intervistatore visita un luogo, ad eccezione di ipermercati e centri commerciali. Circa 220.000 prezzi ricevuti dal sondaggio vengono elaborati su base mensile. I prezzi vengono ulteriormente elaborati negli uffici centrali, quindi gli indici e i tassi di cambio corrispondenti vengono preparati sulla loro base e pubblicati entro le prime due settimane del mese successivo. Simile alla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, i prezzi inclusi nel calcolo dell'IPC sono selezionati in un certo modo predefinito per escludere il fattore di probabilità e per rispettare le caratteristiche della popolazione analizzate.

L'indice Armonizzato intende coprire l'intera gamma di beni e servizi, tuttavia il calcolo include solo quelli aventi il peso non inferiore a 1/1000 dell'intero importo del paniere dei consumatori. Gruppi separati di beni e servizi sono stati aggiunti o esclusi in diversi paesi per mantenere il livello desiderato di comparabilità.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo Spagna (IPCA) m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.0%
0.0%
0.0%
ago 2025 prelim.
0.0%
0.3%
-0.3%
lug 2025
-0.3%
-0.4%
-0.4%
lug 2025 prelim.
-0.4%
0.1%
0.7%
giu 2025
0.7%
0.6%
0.6%
giu 2025 prelim.
0.6%
0.0%
0.0%
mag 2025
0.0%
-0.1%
-0.1%
mag 2025 prelim.
-0.1%
0.3%
0.6%
apr 2025
0.6%
0.6%
0.6%
apr 2025 prelim.
0.6%
0.7%
0.7%
mar 2025
0.7%
0.7%
0.7%
mar 2025 prelim.
0.7%
0.2%
0.4%
feb 2025
0.4%
0.4%
0.4%
feb 2025 prelim.
0.4%
0.0%
-0.1%
gen 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
gen 2025 prelim.
-0.1%
0.0%
0.4%
dic 2024
0.4%
0.4%
0.4%
dic 2024 prelim.
0.4%
-0.2%
0.0%
nov 2024
0.0%
0.0%
0.0%
nov 2024 prelim.
0.0%
0.1%
0.4%
ott 2024
0.4%
0.4%
0.4%
ott 2024 prelim.
0.4%
-0.2%
-0.1%
set 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
set 2024 prelim.
-0.1%
0.8%
0.0%
ago 2024
0.0%
0.0%
0.0%
ago 2024 prelim.
0.0%
-0.3%
-0.7%
lug 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
lug 2024 prelim.
-0.7%
0.3%
0.4%
giu 2024
0.4%
0.3%
0.3%
giu 2024 prelim.
0.3%
-0.2%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.2%
0.2%
mag 2024 prelim.
0.2%
-0.3%
0.6%
apr 2024
0.6%
0.6%
0.6%
apr 2024 prelim.
0.6%
0.9%
1.4%
mar 2024
1.4%
1.3%
1.3%
mar 2024 prelim.
1.3%
0.4%
feb 2024
0.4%
0.4%
0.4%
feb 2024 prelim.
0.4%
-0.9%
-0.2%
gen 2024
-0.2%
0.0%
0.0%
dic 2023 prelim.
0.0%
0.2%
-0.5%
nov 2023
-0.5%
-0.6%
-0.6%
nov 2023 prelim.
-0.6%
0.1%
0.3%
ott 2023
0.3%
0.3%
0.3%
ott 2023 prelim.
0.3%
0.1%
0.6%
set 2023
0.6%
0.6%
0.6%
set 2023 prelim.
0.6%
1.2%
0.5%
ago 2023
0.5%
0.5%
0.5%
ago 2023 prelim.
0.5%
-0.3%
-0.1%
lug 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
lug 2023 prelim.
-0.1%
0.2%
0.6%
123456
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento