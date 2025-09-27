L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) m/m della Spagna è un indicatore statistico che mira a offrire una misura comune dell'inflazione e quindi a consentire il confronto delle variazioni mese su mese tra i diversi paesi. L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo è molto simile all'indice dei prezzi al consumo in termini di metodologia e attuazione. Pertanto, i dati sui dettagli della metodologia, gli aspetti statistici del processo (come le unità di calcolo, il tipo e la frequenza), nonché il piano di pubblicazione e la periodicità possono essere trovati nella metodologia di calcolo dell'IPC.

I dati sui prezzi vengono raccolti da un sondaggio che viene creato automaticamente per ogni istituzione. L'intervistatore contrassegna nel documento i prezzi di beni e servizi dal paniere dei consumatori, nonché la distribuzione di questi beni e servizi. Ogni intervistatore visita un luogo, ad eccezione di ipermercati e centri commerciali. Circa 220.000 prezzi ricevuti dal sondaggio vengono elaborati su base mensile. I prezzi vengono ulteriormente elaborati negli uffici centrali, quindi gli indici e i tassi di cambio corrispondenti vengono preparati sulla loro base e pubblicati entro le prime due settimane del mese successivo. Simile alla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, i prezzi inclusi nel calcolo dell'IPC sono selezionati in un certo modo predefinito per escludere il fattore di probabilità e per rispettare le caratteristiche della popolazione analizzate.

L'indice Armonizzato intende coprire l'intera gamma di beni e servizi, tuttavia il calcolo include solo quelli aventi il peso non inferiore a 1/1000 dell'intero importo del paniere dei consumatori. Gruppi separati di beni e servizi sono stati aggiunti o esclusi in diversi paesi per mantenere il livello desiderato di comparabilità.

Ultimi valori: