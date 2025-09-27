La Produzione industriale in Spagna a/a riflette le variazioni della produzione totale del settore manifatturiero (escluse le costruzioni) nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta di un indice quantitativo che riflette i cambiamenti nella quantità e nella qualità della produzione industriale. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base, che ha il livello di riferimento di 100 (adottato nel 2015).

Lo scopo principale dell'indice è quello di visualizzare le dinamiche di sviluppo del volume lordo del valore aggiunto a seconda dei fattori del settore industriale. La variabile viene valutata in base alla produzione fisica calcolata del settore industriale. La stima si basa sull'indice Laspeyers aggregato. Questo approccio consente l'identificazione dei cicli economici, che possono essere estremamente utili per tracciare grandi misure, come lo sviluppo del settore industriale e l'attività economica in generale.

L'indice della Produzione Industriale dipende fortemente dal fattore stagionale, che è particolarmente evidente in estate, quando la produzione industriale sta vivendo un calo a causa delle partenze dei dipendenti, soprattutto ad agosto. Pertanto, l'Indice della Produzione Industriale viene adeguato per il calendario delle festività e dei giorni lavorativi senza tenere conto della stagionalità e compensando così le deviazioni inferiori a 1 anno.

La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice finale è armonizzata tra i paesi dell'Unione europea per consentire un'adeguata comparabilità. In Spagna, il calcolo a livello statale è stato eseguito dall'Istituto nazionale di statistica dal 1975. Dal 2002, tali misurazioni vengono eseguite a livello di regioni autonome.

L'indice della Produzione Industriale è attualmente pubblicato in conformità con la destagionalizzazione e il calendario di base per il 2015. I dati per il calendario sono raccolti in un'indagine su 11.500 imprese manifatturiere riguardanti il paniere di prodotti tipici dell'intero settore manifatturiero, escluso il settore delle costruzioni. Le statistiche di base utilizzate per il calcolo dei pesi di varie industrie e regioni autonome sono fornite nel Questionario Industriale, compilato dall'Istituto Nazionale di Statistica. La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni dell'euro.

Ultimi valori: