Produzione Industriale Spagna a/a (Spain Industrial Production y/y)

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Azienda
Basso 2.5% 0.0%
2.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
2.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Produzione industriale in Spagna a/a riflette le variazioni della produzione totale del settore manifatturiero (escluse le costruzioni) nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta di un indice quantitativo che riflette i cambiamenti nella quantità e nella qualità della produzione industriale. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base, che ha il livello di riferimento di 100 (adottato nel 2015).

Lo scopo principale dell'indice è quello di visualizzare le dinamiche di sviluppo del volume lordo del valore aggiunto a seconda dei fattori del settore industriale. La variabile viene valutata in base alla produzione fisica calcolata del settore industriale. La stima si basa sull'indice Laspeyers aggregato. Questo approccio consente l'identificazione dei cicli economici, che possono essere estremamente utili per tracciare grandi misure, come lo sviluppo del settore industriale e l'attività economica in generale.

L'indice della Produzione Industriale dipende fortemente dal fattore stagionale, che è particolarmente evidente in estate, quando la produzione industriale sta vivendo un calo a causa delle partenze dei dipendenti, soprattutto ad agosto. Pertanto, l'Indice della Produzione Industriale viene adeguato per il calendario delle festività e dei giorni lavorativi senza tenere conto della stagionalità e compensando così le deviazioni inferiori a 1 anno.

La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice finale è armonizzata tra i paesi dell'Unione europea per consentire un'adeguata comparabilità. In Spagna, il calcolo a livello statale è stato eseguito dall'Istituto nazionale di statistica dal 1975. Dal 2002, tali misurazioni vengono eseguite a livello di regioni autonome.

L'indice della Produzione Industriale è attualmente pubblicato in conformità con la destagionalizzazione e il calendario di base per il 2015. I dati per il calendario sono raccolti in un'indagine su 11.500 imprese manifatturiere riguardanti il paniere di prodotti tipici dell'intero settore manifatturiero, escluso il settore delle costruzioni. Le statistiche di base utilizzate per il calcolo dei pesi di varie industrie e regioni autonome sono fornite nel Questionario Industriale, compilato dall'Istituto Nazionale di Statistica. La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni dell'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Spagna a/a (Spain Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.5%
0.0%
2.3%
giu 2025
2.3%
0.0%
1.7%
mag 2025
1.7%
0.1%
0.6%
apr 2025
0.6%
0.0%
1.0%
mar 2025
1.0%
0.0%
-1.9%
feb 2025
-1.9%
0.0%
-1.0%
gen 2025
-1.0%
0.0%
2.1%
dic 2024
2.1%
0.1%
-0.4%
nov 2024
-0.4%
1.1%
1.9%
ott 2024
1.9%
0.1%
0.6%
set 2024
0.6%
0.1%
-0.1%
ago 2024
-0.1%
0.3%
-0.4%
lug 2024
-0.4%
1.1%
0.6%
giu 2024
0.6%
0.6%
0.4%
mag 2024
0.4%
0.1%
0.8%
apr 2024
0.8%
0.7%
-1.2%
mar 2024
-1.2%
-1.1%
1.5%
feb 2024
1.5%
-0.6%
gen 2024
-0.6%
-2.1%
-0.2%
dic 2023
-0.2%
0.8%
nov 2023
0.8%
-1.5%
ott 2023
-1.5%
-2.4%
-1.4%
set 2023
-1.4%
-2.6%
-3.4%
ago 2023
-3.4%
-2.4%
-1.8%
lug 2023
-1.8%
-1.6%
-3.0%
giu 2023
-3.0%
-0.5%
-0.1%
mag 2023
-0.1%
1.8%
-0.9%
apr 2023
-0.9%
2.1%
4.5%
mar 2023
4.5%
-0.4%
-0.4%
feb 2023
-0.4%
0.1%
-0.4%
gen 2023
-0.4%
-0.3%
0.6%
dic 2022
0.6%
0.7%
-1.1%
nov 2022
-1.1%
3.1%
2.5%
ott 2022
2.5%
4.6%
3.6%
set 2022
3.6%
5.4%
5.5%
ago 2022
5.5%
5.4%
5.3%
lug 2022
5.3%
5.4%
7.0%
giu 2022
7.0%
3.1%
3.8%
mag 2022
3.8%
1.3%
2.4%
apr 2022
2.4%
-23.5%
0.1%
mar 2022
0.1%
-20.3%
3.0%
feb 2022
3.0%
20.6%
1.7%
gen 2022
1.7%
4.5%
1.3%
dic 2021
1.3%
-4.1%
4.8%
nov 2021
4.8%
-12.1%
-0.9%
ott 2021
-0.9%
-12.0%
1.2%
set 2021
1.2%
22.3%
1.8%
ago 2021
1.8%
-16.9%
3.4%
lug 2021
3.4%
5.0%
11.1%
giu 2021
11.1%
40.8%
26.0%
