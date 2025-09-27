Il Markit Services Purchasing Managers Index (PMI) spagnolo è un rapporto macroeconomico che dimostra l'attività economica nel settore dei servizi spagnolo sulla base delle informazioni ricevute da un sondaggio mensile tra i responsabili degli acquisti delle più grandi aziende. L'indice è preparato da Markit Economics. La società prepara un rapporto sul settore dei servizi per conto dell'agenzia Reuters. Il calcolo dell'indice implica la valutazione delle caratteristiche corrispondenti: gli intervistati determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. Le risposte sono valutate tenendo conto dell'importanza delle aziende intervistate.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Il sondaggio coinvolge i manager che possono tenere traccia delle modifiche di cui sopra. Markit Economics cerca di coprire le più grandi aziende del paese in questo campionamento. Un gruppo di 500 aziende che riflettono più accuratamente il settore dei servizi è selezionato tra tutte le aziende. Ricevono questionari su base mensile. Le risposte alle domande in esso contenute vengono utilizzate per compilare un rapporto che include i seguenti dati:

Vita aziendale

Nuovi ordini

Ordini Pendenti

Prezzi ricevuti per i servizi prodotti

Prezzi pagati (per materiali e servizi acquistati nel processo produttivo)

Livello di occupazione

Previsione dell'attività commerciale a breve termine

Il PMI Markit Services include solo dati relativi a società private. Gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei parametri correlati e determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. L'indice è destagionalizzato. Letture superiori a 50 indicano la crescita del settore dei servizi e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in euro, mentre un valore inferiore è solitamente visto come negativo.

Il PMI del settore dei servizi è considerato uno degli indicatori più importanti e quindi gli analisti eseguono il suo monitoraggio dettagliato. È anche un indicatore principale dell'attività economica nel settore dei servizi e dell'inflazione.

Ultimi valori: