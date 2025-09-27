CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Spagna
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 53.2 55.3
55.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
54.1
53.2
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Markit Services Purchasing Managers Index (PMI) spagnolo è un rapporto macroeconomico che dimostra l'attività economica nel settore dei servizi spagnolo sulla base delle informazioni ricevute da un sondaggio mensile tra i responsabili degli acquisti delle più grandi aziende. L'indice è preparato da Markit Economics. La società prepara un rapporto sul settore dei servizi per conto dell'agenzia Reuters. Il calcolo dell'indice implica la valutazione delle caratteristiche corrispondenti: gli intervistati determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. Le risposte sono valutate tenendo conto dell'importanza delle aziende intervistate.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Il sondaggio coinvolge i manager che possono tenere traccia delle modifiche di cui sopra. Markit Economics cerca di coprire le più grandi aziende del paese in questo campionamento. Un gruppo di 500 aziende che riflettono più accuratamente il settore dei servizi è selezionato tra tutte le aziende. Ricevono questionari su base mensile. Le risposte alle domande in esso contenute vengono utilizzate per compilare un rapporto che include i seguenti dati:

  • Vita aziendale
  • Nuovi ordini
  • Ordini Pendenti
  • Prezzi ricevuti per i servizi prodotti
  • Prezzi pagati (per materiali e servizi acquistati nel processo produttivo)
  • Livello di occupazione
  • Previsione dell'attività commerciale a breve termine

Il PMI Markit Services include solo dati relativi a società private. Gli intervistati forniscono una valutazione relativa dei parametri correlati e determinano se la situazione è migliorata, peggiorata o non è cambiata. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. L'indice è destagionalizzato. Letture superiori a 50 indicano la crescita del settore dei servizi e possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Valori più bassi possono indicare una possibile diminuzione dell'attività economica. Letture inferiori a 42 possono essere un'indicazione di una possibile recessione. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in euro, mentre un valore inferiore è solitamente visto come negativo.

Il PMI del settore dei servizi è considerato uno degli indicatori più importanti e quindi gli analisti eseguono il suo monitoraggio dettagliato. È anche un indicatore principale dell'attività economica nel settore dei servizi e dell'inflazione.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Spagna (PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
53.2
55.3
55.1
lug 2025
55.1
53.4
51.9
giu 2025
51.9
53.0
51.3
mag 2025
51.3
55.7
53.4
apr 2025
53.4
56.0
54.7
mar 2025
54.7
56.9
56.2
feb 2025
56.2
56.0
54.9
gen 2025
54.9
54.8
57.3
dic 2024
57.3
53.1
53.1
nov 2024
53.1
55.1
54.9
ott 2024
54.9
55.4
57.0
set 2024
57.0
53.8
54.6
ago 2024
54.6
53.9
53.9
lug 2024
53.9
55.3
56.8
giu 2024
56.8
55.6
56.9
mag 2024
56.9
56.4
56.2
apr 2024
56.2
56.9
56.1
mar 2024
56.1
56.0
54.7
feb 2024
54.7
53.2
52.1
gen 2024
52.1
50.5
51.5
dic 2023
51.5
51.1
51.0
nov 2023
51.0
50.8
51.1
ott 2023
51.1
49.9
50.5
set 2023
50.5
51.0
49.3
ago 2023
49.3
53.1
52.8
lug 2023
52.8
55.1
53.4
giu 2023
53.4
57.4
56.7
mag 2023
56.7
58.7
57.9
apr 2023
57.9
58.2
59.4
mar 2023
59.4
54.8
56.7
feb 2023
56.7
52.2
52.7
gen 2023
52.7
50.5
51.6
dic 2022
51.6
50.5
51.2
nov 2022
51.2
49.1
49.7
ott 2022
49.7
49.5
48.5
set 2022
48.5
52.2
50.6
ago 2022
50.6
53.9
53.8
lug 2022
53.8
55.3
54.0
giu 2022
54.0
56.9
56.5
mag 2022
56.5
55.3
57.1
apr 2022
57.1
55.0
53.4
mar 2022
53.4
51.7
56.6
feb 2022
56.6
51.2
46.6
gen 2022
46.6
57.9
55.8
dic 2021
55.8
58.3
59.8
nov 2021
59.8
56.8
56.6
ott 2021
56.6
58.6
56.9
set 2021
56.9
61.1
60.1
ago 2021
60.1
62.4
61.9
lug 2021
61.9
61.1
62.5
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento