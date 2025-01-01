CiHigh
CiHigh è una classe progettato per l'accesso ai prezzi high delle barre nello storico.
Descrizione
La Classe CiHigh fornisce un accesso a prezzi high delle barre nello storico.
Dichiarazione
|
class CiHigh: public CPriceSeries
Titolo
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiHigh
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh