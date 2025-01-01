DocumentazioneSezioni
CiOpen

CiOpen è una classe progettato per l'accesso ai prezzi open delle barre nello storico.

Descrizione

La Classe CiOpen fornisce un accesso a prezzi open delle barre nello storico.

Dichiarazione

   class CiOpen: public CPriceSeries

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiOpen

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea una serie

Accesso ai dati

 

GetData

Ottiene i dati della serie

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CPriceSeries

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh