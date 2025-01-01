CiOpen
CiOpen è una classe progettato per l'accesso ai prezzi open delle barre nello storico.
Descrizione
La Classe CiOpen fornisce un accesso a prezzi open delle barre nello storico.
Dichiarazione
class CiOpen: public CPriceSeries
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiOpen
I Metodi della Classe per Gruppi
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh