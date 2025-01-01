CiClose
CiClose è una classe designata per l'accesso ai prezzi close delle barre nello storico.
Descrizione
Classe CiClose fornisce un accesso ai prezzi close delle barre nello storico.
Dichiarazione
class CiClose: public CPriceSeries
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiClose
I Metodi della Classe per Gruppi
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh