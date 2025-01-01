CiLow
CiLow è una classe progettato per l'accesso ai prezzi low delle barre nello storico.
Descrizione
La Classe CiLow fornisce un accesso a prezzi low delle barre nello storico.
Dichiarazione
|
class CiLow: public CPriceSeries
Titolo
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiLow
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh