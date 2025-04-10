SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 3
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 3

Muchamad Isya Rafiqi
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
FBS-Real-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
612
Bénéfice trades:
467 (76.30%)
Perte trades:
145 (23.69%)
Meilleure transaction:
2 216.38 USD
Pire transaction:
-178.50 USD
Bénéfice brut:
12 445.31 USD (211 878 pips)
Perte brute:
-2 402.23 USD (134 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (394.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 273.69 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
99.98%
Charge de dépôt maximale:
1.15%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
14.54
Longs trades:
555 (90.69%)
Courts trades:
57 (9.31%)
Facteur de profit:
5.18
Rendement attendu:
16.41 USD
Bénéfice moyen:
26.65 USD
Perte moyenne:
-16.57 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-690.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-690.66 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.93%
Prévision annuelle:
11.44%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
690.66 USD (0.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.33% (690.66 USD)
Par fonds propres:
3.07% (6 322.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 479
EURUSD 36
USDJPY 22
AUDUSD 22
archived 21
GBPAUD 16
EURGBP 10
EURAUD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
EURUSD 70
USDJPY 40
AUDUSD 55
archived 7.2K
GBPAUD 78
EURGBP 40
EURAUD 30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
EURUSD -415
USDJPY 3.7K
AUDUSD 2.2K
archived 0
GBPAUD 3.1K
EURGBP 960
EURAUD -6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 216.38 USD
Pire transaction: -179 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +394.33 USD
Perte consécutive maximale: -690.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 2
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 45
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 28
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
288 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
DW's Account
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jago Forex Automation 3
30 USD par mois
5%
0
0
USD
210K
USD
26
96%
612
76%
100%
5.18
16.41
USD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.