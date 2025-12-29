SignauxSections
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 10000

Hoegeon Kim
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 209%
M4Markets-Real1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 902
Bénéfice trades:
2 184 (75.25%)
Perte trades:
718 (24.74%)
Meilleure transaction:
501.19 USD
Pire transaction:
-605.37 USD
Bénéfice brut:
46 257.10 USD (393 604 pips)
Perte brute:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (114.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
634.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.12%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
30.34
Longs trades:
2 081 (71.71%)
Courts trades:
821 (28.29%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
7.19 USD
Bénéfice moyen:
21.18 USD
Perte moyenne:
-35.36 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-57.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-605.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.77%
Prévision annuelle:
69.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
687.81 USD (4.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.76% (687.81 USD)
Par fonds propres:
2.40% (739.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD- 1001
EURUSD- 880
AUDCAD- 466
EURGBP- 266
AUDNZD- 249
NZDCAD- 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD- 7.2K
EURUSD- 6.8K
AUDCAD- 2.6K
EURGBP- 2.5K
AUDNZD- 1.7K
NZDCAD- 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD- 28K
EURUSD- 27K
AUDCAD- 10K
EURGBP- 896
AUDNZD- 5.7K
NZDCAD- -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +501.19 USD
Pire transaction: -605 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +114.91 USD
Perte consécutive maximale: -57.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "M4Markets-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
