SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DeepTrader
Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 053
Bénéfice trades:
811 (77.01%)
Perte trades:
242 (22.98%)
Meilleure transaction:
49.17 USD
Pire transaction:
-35.79 USD
Bénéfice brut:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Perte brute:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Gains consécutifs maximales:
116 (324.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
324.53 USD (116)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.59%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.48
Longs trades:
660 (62.68%)
Courts trades:
393 (37.32%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
2.44 USD
Perte moyenne:
-4.67 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-188.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-188.63 USD (16)
Croissance mensuelle:
42.92%
Prévision annuelle:
520.78%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
188.63 USD (29.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.43% (188.63 USD)
Par fonds propres:
20.91% (196.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.17 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 116
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +324.53 USD
Perte consécutive maximale: -188.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DeepTrader
30 USD par mois
844%
0
0
USD
944
USD
64
70%
1 053
77%
100%
1.74
0.80
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.