Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
270
Bénéfice trades:
216 (80.00%)
Perte trades:
54 (20.00%)
Meilleure transaction:
31.27 USD
Pire transaction:
-49.15 USD
Bénéfice brut:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Perte brute:
-355.34 USD (22 898 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (172.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.23 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
10.64
Longs trades:
136 (50.37%)
Courts trades:
134 (49.63%)
Facteur de profit:
3.26
Rendement attendu:
2.98 USD
Bénéfice moyen:
5.37 USD
Perte moyenne:
-6.58 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-30.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.64 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.14%
Prévision annuelle:
183.67%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
75.64 USD (6.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.69% (75.64 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.27 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +172.23 USD
Perte consécutive maximale: -30.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


Aucun avis
