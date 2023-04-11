SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sputnik2019
Kristina Dehtiarova

Sputnik2019

Kristina Dehtiarova
0 avis
Fiabilité
323 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 1 611%
ForexClub-MT4 Market Real Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 008
Bénéfice trades:
10 864 (77.55%)
Perte trades:
3 144 (22.44%)
Meilleure transaction:
8 900.32 USD
Pire transaction:
-4 828.59 USD
Bénéfice brut:
246 391.45 USD (1 019 529 pips)
Perte brute:
-161 710.54 USD (1 005 763 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (139.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 677.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
93.86%
Charge de dépôt maximale:
20.25%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
5.37
Longs trades:
7 208 (51.46%)
Courts trades:
6 800 (48.54%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
6.05 USD
Bénéfice moyen:
22.68 USD
Perte moyenne:
-51.43 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-15 756.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 756.40 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.97%
Prévision annuelle:
14.43%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
185.73 USD
Maximal:
15 756.40 USD (38.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.27% (15 756.40 USD)
Par fonds propres:
45.24% (13 505.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 13258
XAUUSD 745
USDJPY 4
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 84K
XAUUSD 927
USDJPY 18
USDCAD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 32K
XAUUSD -17K
USDJPY 511
USDCAD 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 900.32 USD
Pire transaction: -4 829 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +139.21 USD
Perte consécutive maximale: -15 756.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-ECN Live
0.00 × 4
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
BCS-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Real 2
0.00 × 3
FXCM-USDReal02
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 4
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 8
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 1
281 plus...
EA Sputnik :)
В алгоритм заложен небольшой грамотный мартингейл, благодарю которому все серии  сделок закрываются всегда с прибылью. Робот автоматизирован, но так же при достижении откртых 4-6 сделок я вручую меняю шаг между сделками, что бы уменьшить потенциально возможную загрузку денег. Робот торугет надежно и стабильно. Небольшие просадки будут, но советник плавно и умело из них будет выходить. 
При желании взаимодействия в другом формает - практически всегда этому рада)
Telegram: @kris1002

WhatsAp:  +380932698266

Email:  kris1002@ukr.net

_______________________________________________________________________________


https://t.me/kris1002k 👈


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sputnik2019
30 USD par mois
1 611%
0
0
USD
31K
USD
323
99%
14 008
77%
94%
1.52
6.05
USD
45%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.