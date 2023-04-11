- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13258
|XAUUSD
|745
|USDJPY
|4
|USDCAD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|84K
|XAUUSD
|927
|USDJPY
|18
|USDCAD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|32K
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|511
|USDCAD
|4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 4
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
BCS-Real
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 8
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
EA Sputnik :)
В алгоритм заложен небольшой грамотный мартингейл, благодарю которому все серии сделок закрываются всегда с прибылью. Робот автоматизирован, но так же при достижении откртых 4-6 сделок я вручую меняю шаг между сделками, что бы уменьшить потенциально возможную загрузку денег. Робот торугет надежно и стабильно. Небольшие просадки будут, но советник плавно и умело из них будет выходить.
При желании взаимодействия в другом формает - практически всегда этому рада)
Telegram: @kris1002
WhatsAp: +380932698266
Email: kris1002@ukr.net
_______________________________________________________________________________
https://t.me/kris1002k 👈
