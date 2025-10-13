SignauxSections
Konstantin Kulikov
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 382%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
525
Bénéfice trades:
493 (93.90%)
Perte trades:
32 (6.10%)
Meilleure transaction:
114.48 USD
Pire transaction:
-56.12 USD
Bénéfice brut:
1 226.03 USD (40 599 pips)
Perte brute:
-461.54 USD (14 234 pips)
Gains consécutifs maximales:
86 (91.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
164.92 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
6.66
Longs trades:
281 (53.52%)
Courts trades:
244 (46.48%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
1.46 USD
Bénéfice moyen:
2.49 USD
Perte moyenne:
-14.42 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-114.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
37.08%
Prévision annuelle:
449.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
114.73 USD (15.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.56% (114.73 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 59
USDCAD 55
USDCHF 44
EURUSD 44
GBPCAD 38
EURGBP 31
GBPAUD 25
AUDCHF 25
AUDJPY 22
EURAUD 21
CADCHF 19
AUDNZD 17
EURCHF 15
CADJPY 15
GBPUSD 13
CHFJPY 11
USDJPY 10
GBPJPY 9
AUDUSD 8
GBPCHF 8
AUDCAD 8
NZDJPY 8
EURJPY 7
EURNZD 5
NZDCHF 4
NZDUSD 3
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 78
USDCAD 56
USDCHF 50
EURUSD 95
GBPCAD 26
EURGBP 16
GBPAUD 40
AUDCHF 21
AUDJPY 37
EURAUD 25
CADCHF 11
AUDNZD 17
EURCHF 14
CADJPY 151
GBPUSD 14
CHFJPY 23
USDJPY 15
GBPJPY 7
AUDUSD 10
GBPCHF 3
AUDCAD 13
NZDJPY 5
EURJPY 27
EURNZD 4
NZDCHF 2
NZDUSD 2
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 4.1K
USDCAD 2.2K
USDCHF 2.7K
EURUSD 3.3K
GBPCAD 1.5K
EURGBP 533
GBPAUD 316
AUDCHF 845
AUDJPY 1.3K
EURAUD 1.5K
CADCHF 620
AUDNZD 761
EURCHF 578
CADJPY 1.8K
GBPUSD 634
CHFJPY 36
USDJPY 843
GBPJPY -40
AUDUSD 546
GBPCHF 230
AUDCAD 730
NZDJPY -394
EURJPY 1.3K
EURNZD 219
NZDCHF 113
NZDUSD 98
NZDCAD 21
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.48 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +91.37 USD
Perte consécutive maximale: -114.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
